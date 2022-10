Ramon Agnelli è l’allievo scelto da Alessandra Celentano: sapete dove ha studiato e cosa ha fatto prima di arrivare ad Amici?

Amici di Maria De Filippi ha esordito con la ventiduesima edizione il 18 settembre su canale 5. La prima puntata, andata in onda anche quest’anno di domenica, come la scorsa edizione, ha visto l’arrivo di diversi ospiti. Ognuno aveva con sè una scatola e dentro c’erano le maglie da assegnare.

Ogni ballerino e cantante è stato scelto da un insegnante anche se qualcuno ha preso la preferenza di due. Questo vuol dire che nella prima settimana ha dovuto decidere con quale professore iniziare il percorso nel talent. La maestra Alessandro Celentano, conosciuta dal pubblico per il suo essere spesso molto severo, ha scelto tre ballerini: Ramon, Rita e Gianmarco. In questi giorni ha avuto modo di parlare con loro e di iniziare le lezioni.

Nella seconda puntata ha sospeso la maglia al suo allievo di danza classica, Ramon, per alcuni suoi atteggiamenti. Secondo il suo parere, il giovane non ha rispettato il decoro che si deve avere in una casa, che non è sua, e in presenza di telecamere. In studio ha mostrato tre foto. Nella prima indossava dei pantaloncini che sono stati criticati dalla maestra tanto che la produzione gli ha consegnato un classico pigiama; nella seconda Ramon aveva portato il microfono alla testa per provare passi di latino e nella terza stava facendo una maschera al viso. Comportamenti che secondo la Celentano non sono consoni al talent. Per questo ha deciso di sospendergli la maglia. Ha ricevuto però il disaccordo non solo dello stesso allievo ma anche di Lorella Cuccarini.

Il ballerino, tutti l’hanno notato appena si è esibito, ha un grande talento e un alto potenziale. Non a caso prima di entrare ha avuto molte esperienze in giro per il mondo. Sapete dove ha studiato e cosa ha fatto?

Amici, dove ha studiato Ramon e cosa ha fatto prima di entrare nel talent show

E’ iniziata la nuova edizione di Amici con grandi novità. Abbiamo appreso da subito della presenza di due nuovi professori. Anna Pettinelli quest’anno non sarà nel cast e al suo posto è arrivata Arisa. La cantante ha già svolto questo ruolo nella ventesima edizione. L’anno scorso era assente, impegnata nel percorso a Ballando con le stelle. Percorso che l’ha vista trionfare.

Ramon Agnelli ha cominciato a lavorare nel mondo della danza da ragazzino. Ha frequentato l’istituto Marcelline e L’accademia Ucraina di Balletto. Successivamente, in questi anni, ha ballato su alcuni dei più importanti palchi del mondo, come al Teatro Arcimboldi, a La Scala e al Metropolitan. Inoltre, ha anche partecipato al Prix De Lausanne, un concorso internazionale dove si è classificato in semifinale. Adesso ad Amici è pronto a vivere una nuova importante esperienza, ad acquisire nuove conoscenze e a conquistarci con la sua danza. A voi piace il ballerino di danza classica?