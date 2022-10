Cosa faceva Serena Rossi prima del successo come attrice? Tutto è iniziato così

Tutti la amano,ma sapete che cosa faceva Serena Rossi prima del successo? Il suo percorso nel mondo dello spettacolo è iniziato proprio così.

Finalmente è ritornata in tv: Serena Rossi conquista ancora una volta con la sua bravura! Nuovamente in onda con la seconda stagione di Mina Settembre, la giovane napoletana si conferma uno dei volti più talentuosi nel nostro spettacolo.

Inutile ripercorrere i suoi esordi: fattasi conoscere dal pubblico italiano con Un posto al sole, famosa soap opera napoletana, la giovanissima attrice ha facilmente conquistato l’attenzione di tutti. D’altra parte, Serena Rossi non poteva assolutamente passare inosservata: da una bellezza spudorata e la sua bravura – nonostante la giovanissima età – più unica che rara, la bella Carmen ha messo tutti d’accordo.

Dopo essersi fatta conoscere ad Un posto al sole, la carriera di Serena Rossi ha letteralmente preso il volo. Cantante, conduttrice ed attrice: non c’è nulla che la napoletana non sappia fare. E, soprattutto, non c’è alcun ruolo a cui lei ha detto no. D’altra parte, è stata proprio la diretta interessata a svelare a La Repubblica nel 2007 che accetta tutti i progetti che le piacciono. Vi siete mai chiesti, però, cosa facesse prima del suo successo come attrice? È stata lei stessa a svelare ogni cosa diversi anni fa!

Serena Rossi prima del successo, cosa faceva?

In attesa della puntata di stasera di Mina Settembre, siete curiosi anche voi di conoscere questo ‘retroscena’ del passato di Serena Rossi? Come dicevamo poco fa, quando parliamo di lei, facciamo riferimento ad uno dei volti più amati dal pubblico italiano. Siete convinti, però, di conoscere proprio ogni cosa sul suo conto? Molto probabilmente, no! Serena Rossi ha iniziato a cavalcare l’onda del successo dopo Un posto al sole, ma prima di questo momento cosa faceva? Scopriamo insieme le sue parole a La Repubblica nel 2007.

Che Serena Rossi abbia la passione per la musica, lo sappiamo benissimo, quello che però in pochissimi immaginano è che prima di diventare attrice era proprio questo che faceva. A La repubblica, infatti, ha raccontato dei suoi inizi, spiegando di aver cominciato come cantante di pianobar grazie ad un amico di famiglia. “In famiglia cantavano tutti. La passione, poi, è diventata professione”, ha detto.

Cosa accadrà stasera a Mina Settembre?

Stasera, quindi, andrà in onda la prima puntata di Mina Settembre, ma cosa dobbiamo aspettarci da questa seconda stagione? Come raccontato anche in un nostro articolo, il pubblico di Rai Uno è pronto a sorprendersi. Non solo, infatti, l’assistente sociale potrebbe realmente scegliere tra il suo ex marito e il suo collega, che tra l’altro ha ricevuto una proposta di lavoro all’estero, ma dovrà fare i conti anche una ‘clamorosa’ new entry che rivoluzionerà la sua vita.

Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle!