Urla all’esterno della casa contro i concorrenti del GF Vip: c’entra Marco Bellavia; cosa è successo poco fa.

Sui social non si parla d’altro. Il trattamento che alcuni dei concorrenti del GF Vip 7 hanno riservato a Marco Bellavia ha fatto indignare una grande fetta di pubblico. E il ritiro del concorrente, avvenuto nel corso della giornata di ieri, ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il malcontento, unito alla rabbia, dei telespettatori è tanto: c’è chi vorrebbe un provvedimento o addirittura la squalifica nei confronti di alcuni vipponi. In attesa di scoprire cosa deciderà il Grande Fratello nel corso della puntata di domani sera, c’è chi ha iniziato a farsi sentire. All’esterno della casa, poco fa, si sono alzate delle urla e i concorrenti presenti in giardino hanno intuito qualcosa in merito a quello che sta accadendo fuori. C’entra proprio Marco Bellavia, ecco cosa è successo.

GF Vip, arrivano alcune urla contro i concorrenti: le parole in difesa di Marco Bellavia

Marco Bellavia è entrato nella casa del GF Vip con diversi problemi di natura psicologica. L’ex volto di Bim Bum Bam non lo ha nascosto, ma ha anzi cercato di parlarne con i suoi compagni, per superare le sue paure e poter essere, magari, di aiuto a chi soffre delle sue stesse patologie. Peccato, però, che in casa Marco abbia trovato ben poca solidarietà. Fatta eccezione per poche persone, tra cui Antonella Fiordelisi, in molti hanno ignorato le richieste di aiuto del concorrente, spesso rivolgendogli parole poco piacevoli o addirittura sbeffeggiandolo e invitandolo a lasciare il gioco.

Un atteggiamento che ha fatto storcere il naso a un bel po’ di persone: sui social è nata una vera e propria rivolta e anche molti volti noti dello spettacolo si sono schierati dalla parte del concorrente, condannando pesantemente il comportamento di alcuni suoi coinquilini. Poco fa, i vipponi in casa hanno percepito qualcosa di quello che sta accadendo all’esterno della casa.

Qualcuno, infatti, si è recato fuori dalla casa del GF Vip e, con un megafono, ha urlato diverse frasi ai concorrenti del reality. “Avete fatto bullismo a Marco“, grida la donna all’esterno della casa, sottolineando come il concorrente sia entrato nel cuore di tutti gli italiani. Ma non è tutto: sono arrivate accuse indirizzate anche a concorrenti ben precisi, tra cui Giovanni Ciacci, Gegia e Ginevra Lamborghini. Quest’ultima, dopo aver ascoltato le urla provenienti dall’esterno della casa, ha riflettuto su quanto accaduto e fa mea culpa: “È vero, l’ho fatto”.

Non ci resta che attendere la puntata di domani sera, lunedì 3 ottobre, per scoprire se il Grande Fratello deciderà di prendere provvedimenti nei confronti di alcuni dei concorrenti e quali saranno le conseguenze.