Andrea Delogu, brutto imprevisto: si mostra col tutore, cosa le è successo

Brutto imprevisto per Andrea Delogu: si mostra ai suoi followers col tutore, ma cosa le è successo? La conduttrice fa chiarezza sull’accaduto.

Insieme a Stefano De Martino, con cui ha uno splendido rapporto d’amicizia, Andrea Delogu è stata la regina indiscussa di quest’estate. In onda su Rai Due dalle maggiori piazze italiane, la conduttrice tv e radio è stata al timone di un evento imperdibile: il Tim Summer Hits.

Oltre alla sua attività televisiva e radiofonica, che le conferisce un successo impressionante, Andrea Delogu si diletta anche ad essere molto attiva sul suo canale social ufficiale. Tra scatti senza trucco o che la ritraggono nella sua vita lavorativa e quotidiana, la conduttrice adora condividere ogni cosa coi suoi sostenitori. È proprio per questo che, diverse ore fa, non ha potuto fare a meno di aggiornarli su un brutto imprevisto capitatole. “La mia settimana in breve”, ha scritto Andrea Delogu a corredo di questi scatti che la mostrano col tutore. Cosa le è successo? Scopriamolo!

Andrea Delogu col tutore, ma cosa le è successo? Brutto imprevisto

Dopo la rovinosa caduta che ha visto coinvolta l’amata conduttrice italiana, anche Andrea Delogu è stata vittima di un brutto imprevisto. A raccontare cosa le è successo, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Con una serie di scatti che descrivono la sua settimana, l’amata conduttrice tv si è mostrata ai suoi fan col tutore. Cosa le è esattamente successo? Purtroppo, non sappiamo cosa sia esattamente accaduto, ma dalle sue parole si capisce chiaramente che il dolore provato deve essere stato davvero immenso. “Tutore, antidolorifici e via”, ha spiegato la bella Delogu.

“Raga, tendine sovraspinoso e dolore”, ha scritto Andrea Delogu a corredo di questi suoi scatti social. E pensare che negli ultimi scatti condivisi la conduttrice si è mostrata in compagnia della sua amica Ema Stokholma durante un concerto! Non sappiamo cosa sia successo, ma adesso la Delogu dovrà tenere il braccio fermo con un tutore. Nonostante l’imprevisto, però, Andrea non ha affatto perso il sorriso!

Auguriamo ad Andrea Delogu una velocissima guarigione.