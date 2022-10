Anticipazioni GF Vip, puntata del 3 Ottobre: tutta la verità sul ritiro di Marco Bellavia

Quali sono le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 3 Ottobre? Si dice che ci sarà un ampio blocco iniziale su Marco Bellavia.

Se fino a questo momento le dirette del GF Vip ci hanno letteralmente sorpreso e regalato tantissimi colpi di scena, la puntata che andrà in onda stasera 3 Ottobre lo sarà ancora di più. Quali sono le sue anticipazioni?

Seppure siano passati pochissimi giorni dall’ultima diretta del GF Vip, che ha visto Giovanni Ciacci raccontarsi e lasciarsi andare ad un racconto da brividi, si può dire che nella casa di Cinecittà sia accaduto davvero di tutto. A partire dalla clamorosa rivelazione su Pamela Prati fino al ritiro inaspettato di Marco Bellavia, sono stati dei giorni particolarmente ‘bollenti’. Siete curiosi di sapere cosa accadrà nella diretta di stasera?

Come al solito, anticipazioni ufficiali non ce ne sono ancora, ma vedendo un po’ quanto è successo in queste ultime ore, possiamo solamente immaginare che l’ex volto di Bim Bum Bam sarà uno dei protagonisti principali di questa puntata. Ovviamente, il ‘caso’ Marco Bellavia non sarà l’unico argomento della serata. Capiamo, però, qualche cosa in più.

GF Vip del 3 Ottobre, le anticipazioni della settima puntata: cosa accadrà

Mai come questa volta, siamo certi che la puntata del GF VIP di Lunedì 3 Ottobre sarà ricca di argomenti su cui ampiamente discutere, parlare e dibattere. D’altra parte, in questi giorni, è successo davvero l’impossibile. Seppure non siano ancora trapelate le anticipazioni del programma da chi di dovere, noi non possiamo fare a meno di fare un attimo il punto della situazione e supporre di che cosa si parlerà stasera.

Siamo certi – ed alcune indiscrezioni sul web ce lo confermano – che si offrirà ampio spazio all’abbandono di Marco Bellavia dal GF VIP. Già nella scorsa puntata, il conduttore aveva detto ai suoi compagni di non stare bene e di avere bisogno di loro per superare questo momento, ma purtroppo le sue parole – così come quelle di Sonia Bruganelli – sono valse ben poco. Nel pomeriggio di Sabato, un comunicato ha ufficializzato il ritiro del buon Bellavia, scatenando le reazioni di tutti. In puntata, quindi, c’è la serissima possibilità che venga affrontato nuovamente l’argomento e si discuterà su quegli atteggiamenti e parole che hanno fatto storcere il web. Ci sarà qualche provvedimento per loro?

Marco Bellavia, come dicevamo, non sarà l’unico argomento della serata. Nelle ultime ore, Pamela Prati è stata la destinataria di parole piuttosto pesante da parte di una persona a lei molto vicina. Secondo voi, la showgirl ne verrà informata? Infine, si porrà attenzione sulla storia di altri concorrenti e, perché no, si cercherà di capire se c’è una nuova coppia che sta per formarsi? Insomma, da come si intuisce, questa sarà una puntata indimenticabile!

Noi non perderemo nemmeno una virgola di questa puntata, voi?