Anticipazioni Mina Settembre, seconda puntata: decisione shock, nessuno se lo sarebbe aspettato

Scopriamo insieme le anticipazioni shock della seconda puntata di Mina Settembre: nessuno se lo sarebbe mai aspettato, cosa accadrà.

Non potevamo chiedere niente di meglio che trascorrere la Domenica sera all’insegna delle avventure di Mina Settembre. Ritornata sul piccolo schermo a distanza di poco più di un anno dal finale di stagione scorso, l’amata serie tv napoletana ha già dato ai suoi telespettatori un valido motivo per non perdersi alcuna puntata.

Avete anche voi seguito la prima puntata di Mina Settembre ed adesso siete curiosi di conoscere le anticipazioni della seconda? Stando a quanto siamo riusciti ad apprendere dal web, sembrerebbe che l’appuntamento che andrà in onda Domenica 9 Ottobre sarà totalmente imperdibile perché vedrà l’amata assistente sociale prendere una decisione shock.

Nel corso della puntata d’esordio abbiamo visto una Mina Settembre in serissima difficoltà con il suo ex marito, che nel mentre l’assistente sociale era a Procida col suo fratellastro Gianluca è stato vittima di un attentato, ma ancora parecchio distante dalla sua amica Irene. Cosa accadrà, però, nel prossima appuntamento?

Mina Settembre, le anticipazioni della seconda puntata: cosa accadrà

Vi consigliamo vivamente di non prendere assolutamente appuntamenti per Domenica 9 Ottobre perché la seconda puntata di Mina Settembre sarà totalmente imperdibile. Nei prossimi due episodi della serie tv, infatti, sembrerebbe che l’amata assistente sociale napoletana prenderà una decisione che nessuno mai si sarebbe aspettato. Curiosi di saperne di più?

Le anticipazioni della seconda puntata di Mina Settembre ci dicono che l’assistente social non solo sarà impegnata nei diversi casi che le si presenteranno, ma risolverà una volta per tutte i suoi problemi personali. A partire, quindi, dal suo matrimonio con Claudio, al quale dopo l’attentato ha scelto di dare una seconda possibilità, fino alla sua amicizia con Irene, messa da parte quando ha scoperto il tradimento con suo padre.

Dopo aver deciso di voler dare una seconda possibilità al suo ex marito, il rapporto di Mina e Claudio sembrerebbe procedere per il meglio tanto che il magistrato vorrà fare conoscere a sua moglie delle anziane signore che per lui sono una sorta di famiglia. Tutto sembra procedere per il meglio fino a quando le stesse non coinvolgono la bella Settembre in un loro ‘strano’ caso. Cosa succederà?

Nel frattempo, Claudio starà molto vicino a Mina Settembre. E sarà proprio lui a farle prendere una decisione shock: perdonare Irene! Il magistrato, infatti, decide di rimettere a nuovo una barca del padre di sua moglie. E questo gesto, oltre ad essere molto apprezzato dalla stessa, la spingerà a perdonare una delle sue migliori amiche. Vi sareste mai immaginato un colpo di scena del genere? Noi assolutamente no! Infine, Mina sarà impegnata in un caso che vede coinvolte un gruppo di donne che – dopo aver lasciato il loro lavoro – inizieranno a svolgere un’attività in proprio, ma illegalmente.

Vi è piaciuta la prima puntata?