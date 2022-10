Antonella Clerici, la scoperta più ‘dolce’: cosa è successo dietro le quinte della sua trasmissione È sempre mezzogiorno.

Per i telespettatori di Rai Uno è diventato ormai un appuntamento fisso. Parliamo di È sempre mezzogiorno, la trasmissione condotta da Antonella Clerici, in onda ogni giorno a partire dalle ore 12 circa.

Un programma fatto di cose semplici, dove, partendo da gustose ricette, si chiacchiera dei più svariati temi, contemplando le bellezze della nostra Italia. Sembra proprio di stare in famiglia anche perché, a condurre, c’è lei, Antonella Clerici, uno dei volti più amati dal pubblico italiano. E proprio qualche giorno fa, prima di una puntata della trasmissione, Antonella ha condiviso con i suoi followers di Instagram delle immagini dolcissime: sapete cosa è successo dietro le quinte?

Antonella Clerici e la dolce scoperta dietro le quinte di È sempre mezzogiorno

Antonella Clerici è uno dei volti più amati della nostra televisione, ma forse non tutti sanno che la conduttrice è attiva anche sui social. Parliamo di Instagram, dove nei giorni scorsi ha condiviso delle immagini che non sono passate inosservate. Come fa spesso, prima di andare in onda con È sempre mezzogiorno, Antonella mostra ai followers il ‘dietro le quinte’ del programma e per lei, qualche giorno fa, è arrivata una meravigliosa sorpresa.

Nel backstage di È sempre mezzogiorno è apparso proprio lui, Vittorio Garrone, il suo compagno, di cui è innamoratissima. Felici, complici e sorridenti, Antonella e Vittorio hanno percorso mano nella mano il corridoio che porta allo studio della trasmissione. “Sei irresistibile amore”, sono le dolci parole di Vittorio per la conduttrice, poco prima di iniziare la puntata.

Chi non vorrebbe essere caricata così dalla propria metà prima di iniziare il lavoro? L’ennesima conferma del grande amore che lega questa coppia, una delle più belle e solide del momento. I due si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune, la dietologa Evelina Falchi, che ha individuato in Vittorio l’uomo giusto per Antonella. Non si è sbagliata!