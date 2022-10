Aurora Ramazzotti svela il sesso del bebè: la reazione di Eros e Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti incinta, in queste ore ha svelato il sesso del bebè: come hanno reagito Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

Da qualche settimana si vociferava della gravidanza di Aurora Ramazzotti. Il primo a fare l’annuncio è stato Alfonso Signorini tramite il settimanale Chi. Si diceva che la 25enne era stata ripresa insieme a sua mamma Michelle a prendere un test di gravidanza. Il settimanale ne dava conferma sicura.

Per qualche settimana non ha trovato nessun commento da parte sua. Soltanto quando è arrivato il momento lo ha annunciato. Ebbene sì, diventerà mamma per la prima volta. Per svelare la bella notizia ha pubblicato un video in cui scherzosamente ha ripreso tutte le tappe di questi anni, quando ogni volta veniva annunciata una sua probabile gravidanza.

Nel post ci sono vari momenti che sono riferiti al passato in cui per ogni anno c’è la risposta di Aurora che fa intendere di non essere in dolce attesa, fino all’ultimo momento. Arriva il suo fidanzato, Goffredo Cerza, con un panino e lei dice di aver chiesto un cheeseburger doppio. Lui esordisce: “Non è che sei incinta?” e lei conferma scherzosamente. In basso al video scrive: “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente“. Nelle ultime ore ha invece svelato il sesso del bebè: come hanno reagito Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti?

Aurora Ramazzotti incinta svela il sesso del bebè: la reazione di papà Eros e Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti ha fatto sapere di essere in dolce attesa il 23 settembre. Ha pubblicato un video che non lascia spazio a dubbi. In basso scrive che quando è uscita la notizia non era ancora il momento per comunicarlo a tutti. Si è scusata con tutti gli amici a cui nel corso del mese hanno dovuto negare.

“A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”, riporta a corredo. Papà Eros qualche giorno fa durante un concerto aveva fatto una dedica speciale alla futura mamma. Con la chitarra tra le mani sul palco aveva detto: “Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare insieme a me, che sia maschio che sia femmina”. Un momento bellissimo che ha emozionato tutti e la stessa Aurora presente lì in prima fila. Nelle ultime ore ha svelato il sesso del bebè: Aurora diventerà mamma di un maschietto!

“Volevo condividere con voi questa emozione incredibile“, scrive con tanto di cuoricino azzurro. Ma come hanno reagito Eros e Michelle? La gioia è stata incontenibile, la conduttrice ha pubblicato una foto in cui è ripresa con le lacrime agli occhi: “Io dopo averlo appena saputo”, mentre il cantante ha condiviso sui social un’immagine con un cuore piccolo azzurro.