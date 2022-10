Beautiful anticipazioni, arriva una decisione shock di Hope che sconvolgerà tutto; cosa accadrà nelle prossime puntate.

Nelle puntate italiane di Beautiful sta accadendo di tutto, ma si può dire lo stesso anche degli episodi americani. Come tutti sappiamo, tra l’uscita delle nuove puntate in America e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi, ma grazie alle anticipazioni possiamo scoprire in anteprima cosa sta succedendo alla famiglia Forrester e ai suoi nemici.

In particolare, oggi, vi parleremo di Hope Logan e di un nuovo ostacolo che si ritroverà ad affrontare. Nelle puntate italiana, la giovane stilista si è appena ricongiunta al marito Liam, uscito di prigione grazie al nemico storico Thomas Forrester. Tutto sembra procedere per il meglio tra Hope e Liam, che finalmente vivono sereni, insieme ai loro bambini. Peccato, però, che in Beautiful la serenità duri davvero poco e i problemi siano sempre dietro l’angolo. Ben presto la figlia di Brooke dovrà fare i conti con un nuovo, grandissimo, problema, che la porterà a prendere una decisione sconvolgente, che cambierà la vita di tutti. Se non temete spoiler, continuate a leggere.

Beautiful anticipazioni, Hope prende una clamorosa decisione: c’entra Thomas

Thomas sembra essere diventato nuovamente ‘amico’ di Hope e Liam. È stato proprio lui a permettere al giovane Spencer di lasciare il carcere, rivelando tutta la verità sulla morte di Vinny. Un gesto apprezzatissimo dagli Spencer, compreso il temibile Bill, che ha ringraziato il figlio di Ridge nonostante non gli sia mai andato a genio. Quanto durerà questo idillio? Molto poco.

In America, infatti, Thomas è già diventato nuovamente un rivale per la serenità di Liam e Hope, ma stavolta non c’entra l’ossessione che il giovane Forrester ha per la Logan. Thomas ha dato vita ad un nuovo scontro che ha come oggetto la custodia del piccolo Douglas, suo figlio. Lo stilista si renderà conto di voler trascorrere più tempo con il bambino e di non volersi più accontentare di piccole visite nel week end: Thomas vuole che Douglas vada a vivere con lui, a Villa Forrester. Una pretesa che, inevitabilmente, si contrerà con la volontà di Hope, che è quella di tenere il piccolo con sé e Liam, come sempre. Nascerà, quindi, una vera e propria battaglia, con tanto di schieramenti: Thomas potrà contare sull’appoggio della sua famiglia, ovvero di Ridge, Steffy e della mamma Taylor, che tornerà presto a Los Angeles.

Hope, dal suo lato, sarà fiancheggiata dall’immancabile Liam ma anche dalla sua mamma, Brooke, che per amore della figlia si metterà nuovamente ‘contro’ Ridge. Questa nuova diatriba, inevitabilmente, creerà problemi anche al matrimonio tra i ‘Bridge’… Nel bel mezzo delle discussioni, però, Hope prenderà una decisione che sconvolgerà tutti.

La giovane Logan deciderà di cedere e permetterà a Thomas di vivere con il piccolo Douglas! Il giovane Forrester ha convinto Hope, mostrandosi un padre attento ed affidabile, ma sarà davvero così? Secondo molti, tra cui Brooke, quello di Thomas è l’ennesimo escamotage per avvicinare a sé Hope, la donna di cui è sempre stato innamorato. Ridge, ovviamente, difende il figlio e comprende il suo desiderio di essere un padre più presente con il piccolo. Questa guerra terminerà così o è solo l’inizio?

Qualcosa ci dice che è solo l’inizio e che ne vedremo delle belle. Anche perché, come abbiamo anticipato, in città arriverà anche Taylor e sarà un nuovo ‘motivo’ di disguidi tra le due famiglie. Steffy e Thomas faranno di tutto per allontanare papà Ridge da Brooke e dare vita al tanto atteso ritorno di fiamma con la loro mamma. Andrà a finire così o Ridge sarà fedele alla moglie? Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni!