Chi è e cosa fa nella vita il marito di Giaele De Donà del Gf Vip

Giaele De Donà è una delle concorrenti del GF Vip, ma sapete chi è e che cosa fa nella vita suo marito? Cosa occorre sapere su di lui.

Insieme ad Alberto De Pisis, anche Sofia Giaele De Donà è tra le giovanissimi concorrenti di questa settima edizione del GF Vip. Entrata nella casa di Cinecittà nel corso della seconda puntata, la giovanissima influencer ha immediatamente impressionato tutti con la sua bellezza.

Il percorso di Sofia Giaele De Donà, seppure iniziato da pochissimi giorni, ha già catturato l’attenzione di tutti. Giovanissima, ma con le idee abbastanza chiare e un carattere forte e determinato, l’influencer ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per rivelarsi una delle protagoniste indiscusse di questa edizione.

Forse non tutti lo sanno, ma il cuore di Sofia è già impegnato. Convolata a nozze nel Febbraio scorso, l’influencer è felicemente sposata. Siete curiosi, però, di sapere chi è suo marito? Seppure le notizie sul suo conto siano davvero minime, non possiamo fare a meno di rivelarvi tutto quello che abbiamo appena scoperto sul suo conto. A partire, quindi, dalla sua nascita e nazionalità fino alla sua professione.

Chi è il marito di Sofia Giale De Donà del GF VIP?

Se in tantissimi credevano che il suo cuore fosse libero, si sbagliava di grosso! Sofia Giaele De Donà non solo è sposata, ma anche felicemente innamorata di suo marito. Si era già capito qualcosa durante il suo video di presentazione per il GF Vip, ma è solo recentemente che ne abbiamo avuto la conferma.

A differenza di Patrizia Rossetti, che recentemente ha raccontato di essere stata tradita e di aver beccato in flagrante il suo ex marito, Sofia Giaele De Donà vive una splendida storia d’amore e non ha potuto fare a meno di raccontarlo a tutti. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la sua storia d’amore sia iniziata nel 2019 e che poi sia culminata nel 2021 con una romanticissima proposta di matrimonio ed un anno dopo nel matrimonio a Miami.

Chi è il marito di Giaele? Purtroppo, come dicevamo poco fa, le informazioni che abbiamo sul suo conto sono davvero minime. Stando a quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che si chiama Bradford Beck e che abbia ben 20 anni in più rispetto a sua moglie. Non sappiamo come i due si siano conosciuti, ma sembrerebbe che da quando si sono incontrati non si sono mai più lasciati.

Di che cosa si occupa nella vita il buon Beck? La risposta è semplicissima: Bradford è un imprenditore americano, che ha conseguito la laurea in ingegneria aerospaziale. Attualmente, si legge che il marito della De Dona sia il Ceo di una società californiana che progetta e costruisce materiale aeronautico.

La rivelazione sul tradimento

A passare inosservata nella casa del GF Vip non è stata solo la sua bellezza, ma anche la rivelazione a cui si è lasciata andare Sofia sul suo matrimonio. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che l’influencer e suo marito vivano un amore libero. Non solo, infatti, i due sembrerebbero convivere solo sei mesi all’anno, ma sarebbero soliti trascorrere il loro tempo con altre persone. “Se lo sappiamo, non si tratta di tradimento”, ha detto ai suoi compagni di viaggio. Una dichiarazione, da come si può chiaramente comprendere, che ha lasciato un po’ tutti di stucco, soprattutto i suoi amici.

Proprio recentemente, infatti, Carolina Marconi ha ribadito quanto il suo concetto dell’amore sia completamente diverso da quella sua coinquilina. Dal canto suo, però, Sofia ha sottolineato che un’idea discorde da quella degli altri non deve essere assolutamente giudicata.

In ogni caso, sono davvero bellissimi insieme, no?