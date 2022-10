“Mi ruppe la faccia”: drammatico racconto che riguarda un personaggio famoso

Il famoso personaggio si è lasciato andare ad un drammatico racconto: le sue parole lasciano davvero di stucco, cosa ha rivelato.

Se la confessione a cuore aperto del volto di Canale 5 ha lasciato tutti di stucco, non sarà affatto da meno il drammatico racconto a cui si è lasciato andare un famoso personaggio tv nel corso di una sua recente intervista.

Protagonista indiscussa della 79esima edizione del Festival del cinema di Venezia, l’amata ed apprezzata attrice ha raccontato il suo ultimo capolavoro, spiegando quanto i panni indossati le siano calzati alla perfezione. Certo, il ‘compito’ dell’attrice è proprio questo: fare proprio un determinato ruolo ed impersonarlo alla perfezione! Stando a quanto si apprende dalle sue parole, però, sembrerebbe che l’amato volto del cinema italiano sia riuscito a centrare l’obiettivo non solo per la sua professionalità, ma proprio perché ha vissuto una storia molto simile a quella raccontata nel suo ultimo lavoro.

Così come aveva già fatto in passato, a La Repubblica il personaggio famoso ha raccontato nuovamente il drammatico episodio accadutole quando era solo una ragazza. “Mi ruppe la faccia”, ha detto, svelandone qualche dettaglio.

Il drammatico racconto del personaggio famoso lascia di stucco: cosa ha dichiarato

A distanza di tempo dalla confessione dell’attrice che ha rivelato di essere stata violentata da bambina, anche un amato volto nostrano non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad un drammatico racconto. È proprio a La Repubblica che – nel parlare del suo ultimo film, presentato per la prima volta alla mostra del cinema di Venezia – il famoso personaggio ha raccontato di quell’episodio da ragazza che l’ha fortemente cambiata. “Ho avuto un’esperienza terribile con un calciatore della Lazio morto qualche anno fa”, ha iniziato a raccontare, scendendo poi nel dettaglio e facendo venire davvero i brividi. “Era il fidanzato di una mia amica che mi ospitava a casa sua”, ha detto ancora.

In tantissimi amano Stefania Sandrelli e la stimano per la sua incredibile carriera da attrice, ma in pochi conoscono il dramma vissuto quando era solo una ragazza. L’attrice ha raccontato di aver subito violenze fisiche dal fidanzato di una sua amica, che – proponendosi di accompagnarla a casa – ha compiuto un gesto davvero shock. Quella che, infatti, sembrava essere un’innocente richiesta d’aiuto, si è dimostrata essere tutt’altro.

“Si aspettava di fare sesso e io non volevo nel modo più assoluto. In quella cabina mi ha menato, mi ha gonfiato gli occhi, ha rotto la faccia, le ossa, ero più morta che viva”, ha detto la Sandrelli a La Repubblica. Un racconto che mette i brividi e che sottolinea la crudeltà utilizzata nei suoi riguarda. “Gigliola mi ha dovuto recludere in una specie di scantinato per non farmi vedere ed ha chiamato i carabinieri”, ha detto.

Voi conoscevate questo racconto di Stefania Sandrelli?