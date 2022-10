“Era mio padre”: racconta solo adesso di essere figlia del famoso attore

Solo ora ha raccontato di essere la figlia di un famoso attore: la rivelazione coglie tutti di sorpresa, cosa ha svelato.

Una confessione da brividi, quella a cui si è lasciata andare la figlia del famoso attore soltanto qualche mese fa. A distanza di poco più di sei anni dalla sua morte, la giovane donna ha raccontato a tutti la sua verità, svelando a tutti l’identità di suo padre.

È proprio nel giorno dell’anniversario della morte di suo padre che la giovane donna ha voluto uscire allo ‘scoperto’, rivelando di essere la figlia di un famoso attore. Si tratta, quindi, di un ‘segreto’ custodito per tantissimo tempo, che però appena rivelato ha fatto parecchio scalpore. Nessuno, infatti, era a conoscenza della sua esistenza se non il diretto interessato, che – come spiegato dalla donna a Il Corriere della sera – continuava a mantenere rapporti sia con lei che con sua madre. “Non avevo il suo numero privato perché era sempre lui a chiamarci”, ha spiegato.

È la figlia del famoso attore, ma l’ha rivelato solo ora: confessione shock

A differenza di Federica Nargi, che ha sempre potuto contare sul suo papà e col quale ha un rapporto davvero speciale, la protagonista di questa incredibile rivelazione non solo ha rivelato di non aver avuto una figura paterna a cui ha affidarsi, ma di non averlo mai avuto costantemente nella sua vita. Certo, come sottolineato dalla diretta interessata, suo padre , seppure non riconoscendola pubblicamente, ha sempre provveduto a lei, ai suoi studi e alle vacanze. Quello che, però, le è sempre mancato è quel rapporto che si instaura tra padre e figlia!

A distanza di sei anni dalla sua morte e dopo una vita trascorsa nel silenzio assoluto, la donna ha scelto di cambiare vita e di rivelare a tutti di essere la figlia di un famoso attore. Non solo, infatti, si è rivolta al tribunale di Roma per essere riconosciuta a tutti gli effetti, ma ha anche voluto chiedere un risarcimento per la mancanza della figura paterna.

In molti ricorderanno il mitico Bud Spencer, ma in pochi sapranno che l’amato attore oltre alla famiglia ‘legittima’ aveva anche un’altra figlia che ha scelto di uscire allo scoperto solo ora. “Oggi sono pronta, prima no”, ha detto Carlotta Rossi a Il Corriere della sera. Spiegando, quindi, per quale motivo ha voluto rivolgersi solo ora al tribunale di Roma e raccontare la sua storia nel libro “A memoria”.

Seppure i rapporti tra lei e papà Bud non siano mai stati come quelli ‘classici’, Carlotta non ha potuto fare a meno di dire quanto l’attore sia stato presente nella sua vita, non facendole mancare nulla.

Vi sareste mai aspettati una rivelazione del genere?