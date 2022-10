GF Vip, colpo di scena: è successo dopo il bullismo contro Marco Bellavia

GF Vip, colpo di scena: è successo in queste ore, dopo il bullismo contro Marco Bellavia.

Sta facendo discutere quanto successo nella casa del Grande Fratello Vip nei confronti di Marco Bellavia. Il conduttore sabato scorso ha deciso di lasciare il reality. Sulle varie piattaforme social si è alzato il caos. Il web ha accusato i concorrenti in casa di aver fatto bullismo contro l’ex concorrente.

Nei giorni precedenti più volte aveva cercato di approcciarsi ai coinquilini trovando un muro. Gli hanno rivolto parole poco affettuose spesso con prepotenza e distacco. Confidandosi con Antonella Fiordelisi aveva parlato dei suoi problemi mentali, raccontando dei suoi attacchi di panico in metropolitana e della scoperta negli ultimi tempi di essere empatico. Aveva lanciato agli altri una sorta di aiuto. Alla giovane concorrente aveva detto di essere consapevole di non riuscire a superare questo problema da solo ma forse con il loro sostegno poteva affrontare in modo diverso la situazione.

Aiuto che non ha trovato nonostante in puntata era stato accennato il discorso. Soltanto dopo la sua uscita sembrerebbe che qualcuno abbia capito di aver sbagliato. Ad aggiungersi a questa consapevolezza si sono aggiunte le voci che da fuori, alcune persone, hanno urlato in giardino. Sta di fatto che in queste ore, dopo quanto successo nei confronti di Marco Bellavia, è accaduto qualcosa di grande importanza.

Questa sera i telespettatori si aspettano che vengano presi seri provvedimenti nei confronti dei concorrenti che hanno avuto un comportamento scorretto nei confronti di Marco Bellavia. Il bullismo che l’ex concorrente ha subito ha scatenato il caos e tutti si sono schierati dalla sua parte.

Nonostante sia ormai fuori dalla porta rossa il suo nome in casa ha continuato a circolare. E’ scoppiato un litigio tra Antonella Fiordelisi e Gegia. La giovane concorrente l’ha accusata di aver detto a Marco di uscire dal programma perchè, secondo il suo parere, non stava bene. Gegia dal canto suo l’ha accusata di essere una bugiarda e di non aver mai detto ciò. In queste ore, dopo il bullismo che i concorrenti in casa hanno fatto nei confronti del conduttore, è accaduto qualcosa di molto importante. Qualcosa si è mosso.

Due sponsor ufficiali hanno deciso di spezzare il silenzio e di prendere le distanze da quanto successo nei confronti di Marco. Amica Chips con una nota ufficiale ha fatto sapere che si dissocia da ciò che accade dentro la casa del GF Vip, dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano: “Cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori nè sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono”. Un’altra nota è arrivata anche da TooA. Un’azione importante arrivata dopo il bullismo nei confronti di Marco Bellavia.