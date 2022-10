GF Vip, Edoardo Donnamaria volto di Forum: in che cosa è laureato

Edoardo Donnamaria volto noto del programma Forum, è un concorrente della nuova edizione del GF Vip: sapete in che cosa è laureato?

Il Grande Fratello Vip è partito il 19 settembre su canale 5. Alfonso Signorini alla conduzione del reality non ha svelato in anticipo, com’è suo solito, i nomi dei concorrenti. Li abbiamo appresi nelle prime due puntate. Nel video di presentazione abbiamo scoperto qualcosa di loro e in questi primi giorni li stiamo scoprendo a poco a poco.

Il conduttore non ha voluto rivelare prima il cast per giocare sull’effetto sorpresa. Le opinioniste sono Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La cantante è stata molto corteggiata da Signorini, come lui stesso a riferito in puntata. Ha preso il posto di Adriana Volpe. Alla conduttrice era stata fatta un’offerta diversa. Invece di sedere in studio, di entrare nella casa come concorrente. Proposta che l’ha spiazzata perchè ha raccontato che Signorini sapeva della sua questione familiare e di conseguenza di non poter accettare tale posizione. In studio, oltre ad Orietta e Sonia, c’è anche Giulia Salemi. L’ex gieffina ha una postazione tutta sua. Ci informa durante la diretta di quello che accade sui social.

Sono passati pochi giorni ma sono venute fuori già molte confidenze. Appena entrata Patrizia Rossetti ha confidato di non avere rapporti intimi da 4 anni. Ha anche confessato di essere stata tradita dal suo ex marito.

Tutti i concorrenti hanno una personalità molto interessante e hanno una storia da raccontare. Edoardo Donnamaria è entrato giovedì 22 settembre. In pochi giorni il popolo di Twitter ha già avuto modo di inquadrarlo. E’ conosciuto perche è il volto di Forum ma non tutti sanno che è laureato: sapete in che cosa?

GF Vip, Edoardo Donnamaria voluto noto di Forum: scopriamo in che cosa è laureato

Edoardo Donnamaria è un concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. E’ entrato durante la seconda puntata. E’ nato nel 1994 a Roma. E’ un volto noto di mediaset e la sua voce è conosciuta agli ascoltatori della radio. Infatti lavora come speaker a RTL 102.5 e Radio Zeta.

In molti lo conoscono per la sua presenza come assistente a Forum, programma condotto da Barbara Palombelli, in onda su Canale 5 e su Rete 4. In una precedente puntata abbiamo visto un filmato, in cui si è mostrato interessato a Sofia Giaele De Donà. Più volte sono apparsi vicini. La concorrente è sposata ma come ha riferito, il suo amore è libero. Se sa che suo marito va con altre donne non è tradimento e la stessa cosa vale per lei. Anche se nelle ultime ore c’è stata una vera e propria svolta, il concorrente si è avvicinato ad Antonella Fiordelisi: cosa sta succedendo?

Edoardo è molto seguito dal popolo di twitter, sembra che la sua ironica personalità piaccia parecchio. Il pubblico lo conosce da anni essendo un volto di Forum ma è noto proprio tutti di lui? Sapete in che cosa è laureato?

Il concorrente del GF vip si è laureato qualche anno fa in Giurisprudenza. Nel 2018 ha pubblicato uno scatto sul suo canale instagram in cui appare con la corona d’allora sulla testa: “Tra un cosa ed un’altra mi sono anche laureato”, aveva scritto a corredo ricevendo molti auguri da parte di colleghi e follower.