Frasi shock contro una concorrente del GF VIP: scoppia il caos sul web, cos’è esattamente successo nella casa dopo l’abbandono di Bellavia.

Sembrerebbero che queste appena trascorse siano state delle ore particolarmente cocenti nella casa del GF Vip. Se da una parte l’abbandono improvviso del GF Vip da parte di Marco Bellavia ha catturato l’attenzione di tutti, dall’altra anche alcune frasi shock dette verso una concorrente del reality hanno letteralmente indignato il web.

Mai come quest’anno, Alfonso Signorini ha voluto mettere in pratica un’altra strategia per formare il cast del GF Vip. Ed anziché puntare su tantissimi ‘nomi da cartellone’, ha scelto di dare un’opportunità a giovanissimi volti dello spettacolo e far conoscere a tutti le loro storie. Sarà stata una scelta giusta, secondo voi? Questo è ancora da vedere, ma possiamo dirvi che in queste due prime settimane del programma i ‘Vipponi’ stanno facendo parecchio parlare.

A distanza di qualche ora dal ritiro di Marco Bellavia, che ha provocato una decisione impressionante, in casa è accaduto un altro episodio che ha immediatamente scatenato il web. Stando ad alcuni commenti Twitter, sembrerebbe che siano state dette delle frasi shock contro una concorrente.

Frasi shock contro una concorrente del GF Vip: cos’è successo

Così come tutte le altre edizioni precedenti, anche quest’anno le avventure dell’amato programma di Canale 5 continuano ad essere molto social. Con l’hashtag GF Vip, diversi utenti web si dilettano a condividere e commentare tutto quello che accade in casa. È quello, ad esempio, che è successo quando Charlie Gnocchi ha rivelati dei dettagli clamorosi su Marco Bellavia e quando sono state riportare delle frasi shock dette in casa contro una concorrente.

Stando a quanto si apprende da alcuni commenti, sembrerebbe che una concorrente in particolare si sia scagliata contro una sua compagna di viaggio, sostenendo che porti sfiga. “Mamma portami un corno”, ha detto la ‘Vippona’ mentre chiacchierava con alcuni suoi coinquilini. Una frase, da come si può chiaramente comprendere, che non è assolutamente passata inosservata e che ha provocato un’immediata reazione – purtroppo, per nulla positiva – da parte del popolo web.

La protagonista di questo spiacevolissimo episodio è Eleonoire Ferruzzi, che – parlando con Antonino Spinalbese, Sara Manfuso e Sofia Giaele De Donà – non ha rivolto delle parole affettuose alla giovane Nikita Pelizon. “Come guarda, è quella energia, capito”, ha rincarato la dose la giovane Manfuso, rivolgendosi ad Antonino Spinalbese.

Inutile dirvi che la chiacchierata tra amici non è passata inosservata alle orecchie attente del web, che subito ha commentato l’accaduto. Guardate alcuni commenti apparsi sul web:

Cosa accadrà, secondo voi, stasera? In previsione di una puntata imperdibile anche per quanto è successo a Marco Bellavia, pensate che anche questo argomento verrà affrontato in diretta?