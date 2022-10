Le parole di Charlie Gnocchi dopo il ritiro di Marco Bellavia dal GF Vip fanno venire i brividi: rivelazioni shock, cosa ha detto.

Il ritiro improvviso di Marco Bellavia dal GF Vip continua a fare chiacchierare. Seppure l’ex volto di Bim Bum Bam avesse fatto chiaramente intendere di non stare bene e di avere bisogno di aiuto, nessuno mai si sarebbe aspettato un epilogo del genere.

Dopo l’uscita di Marco Bellavia dalla casa di Cinecittà, rivelato a tutti gli altri inquilini con un comunicato, è successo davvero di tutto nella casa. Non solo Antonella Fiordelisi si è ‘scagliata’ contro chi non ha affatto creduto al malessere del buon Bellavia, prendendolo addirittura in giro, ma altri vipponi si sono lasciati andare a commenti che non sono assolutamente passati inosservati. C’è chi, come Giovanni Ciacci, è immediatamente finito nel mirino del web per una frase, a detta di molti, infelice. E chi, invece, ha rivelato ulteriori ‘dettagli’ shock su quella mattina.

A parlare a distanza di qualche ora dall’uscita di Marco Bellavia, è stato proprio Charlie Gnocchi, che rivolgendosi ad altri concorrenti si è lasciato andare a delle rivelazioni davvero clamorose.

Charlie Gnocchi, rivelazioni shock su Marco Bellavia: cosa ha raccontato

Il ritiro di Marco Bellavia dalla casa del GF VIP ha fatto parlare di tutti. Se da una parte, però, vi sono persone a lui vicine che non hanno potuto fare a meno di commentare l’accaduto, dall’altra ci sono coloro che hanno vissuto il suo malessere fino a qualche ora prima del suo abbandono e che adesso raccontano qualche dettaglio in più su di lui.

Dopo Ginevra Lamborghini, che ha recentemente fatto ‘mea culpa’ e chiesto scusa a Marco, anche Charlie Gnocchi ha voluto raccontato cos’è successo qualche ora prima del ritiro ufficiale del suoi coinquilino. E così, parlando con alcuni suoi coinquilini in giardino, si è lasciato andare a delle rivelazioni shock, che il popolo di Twitter ha immediatamente riportato.

“Stamane era presto ed ha svegliato Ciupilan. Sì gridava, parlava da solo contro il muro. Ho detto ‘ma questo è matto?’ Gli ho parlato e mi ha detto che a lui delle regole del GF Vip non fregava nulla”, ha raccontato Charlie Gnocchi ai suoi compagni di viaggio. A dare manforte a queste dichiarazioni, c’è stata anche Wilma Goich. “Ha bisogno di essere aiutato, non è l’ambiente per lui. Però non è colpa nostra se è andato via”, ha detto.

Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di rivelazioni davvero clamorose, che fanno chiaramente comprendere quanto il buon Bellavia stesse male ed avesse bisogno di aiuto.

Voi da che parte state? Ricordiamo che stasera andrà in onda la settima diretta che, senza alcun dubbio, si concentrerà su Marco e il suo ritiro.