Grande Fratello Vip, televoto flash stasera in diretta? L’indiscrezione bomba

Grande Fratello Vip, televoto flash in diretta? L’indiscrezione bomba rivelerebbe il provvedimento nei confronti dei vipponi, cosa succederà?

Il Grande Fratello Vip in questi giorni sta attraversando un vero e proprio marasma. A causa dell’elevata insensibilità con la quale i ‘vip’ hanno trattato un loro coinquilino portandolo a prendere la dura decisione di abbandonare il gioco, si è sollevata ad oggi una questione sociale urgente.

L’uscita di scena di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip rappresenta di sicuro una grande se non enorme ed ennesima sconfitta. E non perché l’esempio da seguire debba provenire da un reality show. Ma perché anche all’interno di questo contesto si nota, purtroppo, una piena assenza di empatia, accettazione, ed incapacità di ascoltare nei confronti del prossimo.

In diverse occasioni, prima di prendere la decisione di andare via, Marco Bellavia aveva parlato dei suoi problemi di ansia e della paura generata da quest’ultima. Purtroppo però, dinanzi a sé l’ex conduttore di Bim Bum Bam si è ritrovato un muro. Persone dall’animo freddo e scostante completamente disinteressate ed insensibili al suo malessere. Pochi sono stati di fatti i concorrenti all’interno della casa a cercare di tendere a Bellavia una mano amica. Nemmeno dopo aver appreso la notizia del ritiro del concorrente, i vipponi all’interno della casa hanno mostrato particolare sensibilità nei suoi riguardi.

Sono diversi i commenti del pubblico, giunti soprattutto via social, che auspicano ad un provvedimento nei confronti dei vip all’interno della Casa. A questo proposito, tutti si domandano quale sarà la posizione assunta dal conduttore e dagli stessi produttori del reality nei riguardi della spiacevole situazione emersa entro le mura della casa di Cinecittà. Un’indiscrezione emersa in queste ultime ore, fa pensare ad un televoto flash: cosa dovremo quindi aspettarci questa sera al Grande Fratello Vip?

Grande Fratello Vip, l’indiscrezione parla di un televoto flash: cosa succederà?

Marco Bellavia era entrato nella casa del Grande Fratello Vip, speranzoso di ritrovare una serenità, che da un certo tempo aveva perduto a causa di una crescente sofferenza derivata da un forte disturbo d’ansia. Il grido d’aiuto del concorrente è però rimasto inascoltato. Alle parole che hanno esplicitato la sofferenza di Marco Bellavia, i discorsi e le parole provenute dagli altri inquilini erano tutto fuorché amichevoli.

Gli attacchi di bullismo gratuito che ha ricevuto l’ex concorrente e la sua conseguente uscita di scena, rappresentano una sconfitta che per nulla persegue la strada tracciata dalla solidarietà, dall’empatia e dalla sensibilità verso l’altro. Il web è scatenato ed infuriato. E si aspetta di certo che vi sia un serio provvedimento disciplinare nei confronti di chi piuttosto che tendere la propria mano e rispondere alla richiesta di aiuto, ha risposto certo, ma lo ha fatto nelle vesti di bullo. Emerge pertanto un’indiscrezione.

Secondo ThePipol questa sera, in prima serata, potrebbe essere stabilito un Televoto Flash per sapere chi il pubblico intenda eliminare immediatamente dalla casa del Grande Fratello Vip. Ci aspettiamo a questo proposito un intervento da parte del conduttore Alfonso Signorini, che ha sempre sottolineato l’importanza di trasmettere il messaggio sociale giusto ed adeguato, al fine di sanzionare il pessimo comportamento dei concorrenti del reality. In altre circostanze abbiamo infatti visto il GF VIP prendere provvedimenti nei riguardi degli inquilini della Casa. Potremo a questo punto aspettarci un clamoroso colpo di scena questa sera?

Il Web, anche e soprattutto stavolta, è scatenato e si aspetta, ovviamente, una eclatante reazione! Cosa succederà di preciso lo scopriremo tra qualche ora. Non ci resta che pazientare per conoscere l’esito o l’ufficialità del possibile Televoto Flash.