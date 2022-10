Jennifer Lopez e Ben Affleck: indiscrezione clamorosa sul loro matrimonio

Jennifer Lopez e Ben Affleck, la clamorosa indiscrezione sul loro matrimonio: perché si sono sposati in ‘fretta e furia’, la motivazione

L’amore li ha avvicinati tempo prima, si sono poi allontanati, hanno preso le distanze l’uno dall’altra rifacendosi vite separate. Ma nonostante le distanze, nonostante il rifarsi una vita con altre persone, l’amore quello vero tra i due non era mai svanito. E così, a distanza di anni, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono prima ritornati ad essere una delle coppie più amate e sono poi convolati a nozze ed hanno coronato il loro sogno d’amore con enormi festeggiamenti.

Di fatto, il matrimonio tra le due star, ha consacrato la coppia stellare come una delle più amate e ‘shippate’ sullo schermo e sui social. La romantica ed inaspettata proposta di matrimonio che l’attore ha fatto alla nota cantante, ha certamente stupito e meravigliato tutti lasciandoci senza parole. E così, i due sono convolati a nozze nella meravigliosa Las Vegas. Ma cosa c’è dietro il ‘matrimonio lampo’ organizzato dalla cantante? Un’indiscrezione sul loro matrimonio viene rivelata da PageSix. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: l’indiscrezione inaspettata sul loro matrimonio

L’amore tra i due è sbocciato anni ed anni fa, le cose però non erano andate per il verso giusto. Diciamo che i tempi non erano maturi per quella che era allora la coppia formata dai due noti personaggi. E così, Jennifer Lopez è andata avanti con la sua vita calcando l’onda del successo e lo stesso ha fatto Ben Affleck. In questi anni, altre persone hanno fatto parte della loro vita. Ma l’amore tra i due sembra non essere mai del tutto tramontato.

E così, un anno fa ecco che abbiamo appreso la notizia dell’assolutamente inatteso ritorno di fiamma e di li a poco a distanza di un anno, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono poi convolati a nozze. Ebbene, il motivo di queste nozze affrettate? Beh, stando a quanto riportato da PageSix sembrerebbe che la cantante avesse una certa fretta, perché il suo obiettivo da quanto si racconta era quello di sposare l’attore prima che lo stesso potesse cambiare idea. Ed infatti come lo stesso giornale ha fatto sapere: “Era pronta a sposarsi la notte stessa in cui Ben le ha fatto la proposta. Voleva bloccarlo per evitare ogni possibilità di ripensamento da parte sua, il prima possibile“.