Milly Carlucci racconta tutto: come stanno le cose con Maria De Filippi

Milly Carlucci ha raccontato tutto: svela come stanno realmente le cose con Maria De Filippi.

Milly Carlucci è da anni al timone di Ballando Con le stelle. Il programma sta per esordire con la nuova edizione che andrà in onda sabato 8 ottobre. In questi mesi la conduttrice è stata impegnata con la formazione del cast con i nuovi protagonisti. Vengono scelti dei personaggi del mondo dello spettacolo e insieme ai maestri di ballo formano la coppia che si esibirà sul palco.

Dopo l’esibizione c’è la giuria pronta a dare un proprio commento e voto. La scorsa edizione è stata vinta da Arisa con Vito Coppola. La cantante ha ballato sulle note delle sue canzoni. Quest’anno è ad Amici in veste di insegnante di canto. Ruolo che aveva avuto modo di svolgere già nel 2020 per lasciare il posto nel 2021, appunto, per intraprendere l’esperienza a Ballando.

Parlando proprio della conduttrice di Amici, sappiamo bene che ormai da anni Maria De Filippi e Milly Carlucci possono definirsi quasi rivali: il motivo? Il sabato sera, nello stesso periodo, si scontrano due dei loro programmi: il talent ballerino per la Carlucci e Tu si que vales per la De Filippi in onda in prima serata. Ma tra Milly e Maria c’è davvero questa sorta di rivalità a causa delle loro trasmissioni? Come sono i rapporti? E’ stata la conduttrice di Ballando con le stelle a svelarlo in un’intervista a Rolling Stone.

Milly Carlucci svela tutto: come stanno le cose con Maria de Filippi

Milly Carlucci e Maria De Filippi sono due grandi professioniste. Conduttrici che fanno parte da tempo della televisione italiana. Portano avanti da anni programmi amati e apprezzati dai telespettatori. Nonostante nel periodo invernale, più o meno a partire da settembre-ottobre, abbiano ognuna un programma in onda, c’è sempre una sorta di equilibrio negli ascolti.

Sia Ballando con le stelle sia Tu si quel vales piacciono tanto e spesso è difficile scegliere quale seguire. Sta di fatto che da tempo, proprio per questo scontro in tv, si parla di una rivalità tra le due conduttrici. Ci chiediamo, come sono i rapporti tra loro? E’ stata proprio la Carlucci a svelarlo in un’intervista a Rolling Stone.

Ha spiegato che in realtà la rivalità esiste tra le due aziende che mettono in onda i rispettivi show il sabato sera: “La stampa si diverte a mettere due donne in competizione. In realtà ci stimiamo tantissimo”. La conduttrice ha raccontato che tra loro c’è un rapporto di stima e cordialità. Ha aggiunto che Maria De Filippi è una donna che ha rotto il ghiaccio per quel che riguarda il ruolo femminile: “E’ anche produttore ed è riuscita ad ottenere la parità totale”. A quanto pare, come fa sapere la conduttrice di Ballando con le stelle, tra lei e Maria c’è un rapporto di grande stima.