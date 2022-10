“Non mi ha riconosciuta”: la famosa showgirl rivela di averci fatto l’amore

“Non mi ha riconosciuta”: la famosa showgirl, in un’intervista, ha rivelato di averci fatto l’amore.

In un’intervista a Chi la showgirl si è lasciata andare raccontando il suo passato. Un passato che ancora oggi la tocca profondamente. Non si etichetta, dice che il suo corpo è una manifestazione di libertà: “Le definizioni generano distacco e confusione. Il mio pensiero va compreso. Non mi conformo in nulla”.

Ha raccontato di essere stata vittima di bullismo. All’inizio non sentiva di essere nata in un corpo sbagliato e non suo. Tutto questo è venuto dopo, con le prime prese in giro. E’ stata la società, dice, a farla sentire di non vivere in un corpo che fosse legato alla sua anima. Ha subito le prime oppressioni a scuola. Una volta una sua maestra alle elementari notò che aveva disegnato un cuore con il suo nome e quello del bambino che le piaceva.

Improvvisamente intervenne dicendo: “Avete visto il vostro compagno che cosa sta facendo? Vergogna!”. Quel giorno tornò a casa distrutta. Negli anni si è trovata molte volte a subire botte e prese in giro. A tal proposito ha raccontato di aver fatto l’amore con qualcuno che l’aveva bullizzata, ma quest’ultimo non la riconobbe.

Spiega di aver rincontrato qualcuno: “Con qualcuno ci ho anche fatto l’amore. Non mi ha riconosciuta, del resto io sono cambiata molto”. La gieffina gli rivelò la sua identità lasciandolo a bocca aperta. Anzi, le chiese anche scusa per tutto il dolore che le aveva provocato. Adesso Elenoire è una concorrente del GF Vip.