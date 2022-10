Pochi chili in meno a Vite al Limite, ma oggi è tutt’altra persona: guardatela, è da togliere il fiato

È dimagrita pochissimi chili a Vite al Limite, ma oggi è tutt’altra persona: guardatela com’è diventata, è davvero da togliere il fiato.

Ci è capitato tantissime volte di parlarvi di quelle persone che hanno scelto di rivolgersi al dottor Nowzaradan di Vite al Limite per ritornare in forma. Chi per un motivo e chi per un altro, purtroppo, ha iniziato ad avere questo attaccamento spasmodico nei confronti del cibo, avendo a che fare molto presto con l’obesità.

La storia di questa giovanissima paziente del medico chirurgo iraniano è molto particolare. All’epoca della sua partecipazione a Vite al Limite, aveva 31 anni, un peso che era di ben 288 kg e tutte le intenzioni di dimagrire. Anche lei, però, proprio com’è accaduto ad Angela Gutierrez, non è riuscita affatto a fare andare di pari passo le parole con i fatti. Certo, durante il suo percorso in clinica la giovane donna è riuscita a dimagrire 60 kg, ma si tratta di pochi chili rispetto a quelli perso da Melissa Morris.

Cos’è successo, però, dopo il programma? E, soprattutto, come la ritroviamo oggi? Chissà cosa le sarà scattato in testa, ma possiamo dirvi che adesso la paziente del dottor Nowzaradan è totalmente differente dai tempi di Vite al Limite. L’abbiamo rintracciata su Facebook e vi assicuriamo che la sua bellezza attuale è da togliere il fiato.

Pochi chili in meno a Vite al Limite, oggi è bellissima: guardare per credere

Non tutti sono in grado di dare vita a delle vere e proprie trasformazioni sconvolgenti durante il loro percorso a Vite al Limite. C’è chi, infatti, riesce ad ottenere una forma fisica perfetta solo una volta ritornata a casa. È l’esempio di questa giovanissima paziente del dottor Nowzaradan nel corso della sua settima stagione del programma. Durante il suo percorso di dimagrimento in clinica, infatti, la giovanissima donna era riuscita a buttare giù solo pochi chili, ma da quando è ritornata a casa si è completamente trasformata. Molto probabilmente, in tantissimi ricordano la storia di Ashley Bernard.

Cosa sappiamo adesso su di lei? Non possiamo nascondervi che è stata una grandissima sorpresa vederla oggi a distanza di anni da Vite al Limite. Rispetto a quei tempi, infatti, la giovanissima Ashley è totalmente diversa e, soprattutto, decisamente bellissima! Certo, non sappiamo a quanto ammonti il suo attuale pesoforma, ma vi assicuriamo che la sua trasformazione è visibile ad occhio nudo. Guardate anche voi, resterete di stucco:

Davvero splendida, vero? Ashley è la piena dimostrazione di quanto sia fondamentale mantenere un regime alimentare sano e regolato anche una volta spenti i riflettori. I suoi 288 kg iniziali ed i conseguenti 228 ottenuti dopo la dieta, non esistono più: oggi Ashley è bellissima!