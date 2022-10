L’attrice confessa di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica: le foto

L’attrice confessa di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica: le sue parole non sono passate inosservate.

È una delle attrici più belle e talentuosa del nostro cinema e non ha assolutamente paura dei segni dell’età. Nel corso della sua vita non ha mai fatto ricorso ad alcun intervento di chirurgia estetica.

A confessarlo è stata proprio lei, in una lunga intervista a Vulture. Un’intervista nella quale ha rivelato anche i motivi per i quali ha scelto di non sottoporsi a nessun ritocco estetico, nonostante in passato ci abbia pensato. In seguito le sue parole nel dettaglio.

“Mi è sempre mancato il coraggio”: l’attrice non si è mai sottoposta alla chirurgia estetica

Ha compiuto 70 anni lo scorso giungo ed è semplicemente incantevole. Una bellezza senza tempo, naturale, dove non è intervenuto alcun chirurgo estetico. A rivelarlo è stata proprio la famosa attrice, che ha spiegato di non essersi mai rifatta nulla, nonostante in passato avesse valutato la possibilità.

L’attrice ha spiegato di essersi chiesta, in passato, il perché non approfittare di tutte le nuove tecnologie in campo estetico, considerando l’ipotesi di contattare un chirurgo plastico. Qualcosa che, però, alla fine non ha mai fatto: “Mi è sempre mancato il coraggio. Il più delle volte mi chiedo se queste pratiche non siano basate su un ideale misogino”.

A parlare è Isabella Rossellini, una vera e propria icona del cinema. A 70 anni, la star rivela di non aver mai subito alcuna operazione di chirurgia estetica nella sua vita e di non voler iniziare assolutamente adesso. “Ci ho pensato verso i 40, 50 anni, ma oggi posso dirlo: secondo me c’entra con la misoginia. Inoltre gestisco una fattoria biologica e mangio sano, sarebbe decisamente poco coerente”.

Accanto alla carriera di attrice, che continua, Isabella ha infatti fondato la Mama Farm, un’impresa agricola che dirige con la figlia Elettra, situata a Brookhaven, a cento Km da New York.