Beautiful anticipazioni, Thomas riceve una visita inaspettata: un duro colpo per lui; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Un personaggio decisamente ambiguo, ma sempre più centrale nella trama di Beautiful degli ultimi anni. Parliamo di Thomas Forrester, il primogenito di Ridge e Taylor Hayes, oggi protagonista assoluto della soap opera americana.

Di azioni sconsiderate, Thomas, ne ha compiute diverse nel corso degli anni, ma di recente si è riscattato con il notevole gesto che ha fatto nei confronti del suo rivale storico. È proprio grazie al giovane Forrester che Liam Spencer è tornato in libertà, proprio come il suo papà Bill. Un gesto che ha reso Thomas un uomo migliore agli occhi di tutti, appianando le divergenze che hanno sempre accompagnato le varie famiglie della soap. Ma quanto durerà questo clima di pace e serenità? Ve lo diciamo noi: molto poco. Ben presto Thomas sarà protagonista di una nuova storyline, che lo metterà nuovamente contro gli altri… E, a questo proposito, nelle ultime puntate in onda in America, ha ricevuto una visita davvero inaspettata. Se non temete spoiler e siete curiosi di sapere chi ha bussato alla porta di villa Forrester, siete nel posto giusto!

Beautiful, visita inaspettata per Thomas: ecco chi busserà alla sua porta

Nelle puntate di Beautiful in onda in Italia tutto sembra procedere per il meglio. Liam è uscito di prigione grazie a Thomas, Steffy sposa Finn e come damigella ha scelto proprio la sua ‘rivale’ Hope. Tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire, ma purtroppo non finirà nulla bene. A Beautiful, si sa, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e anche Thomas ne ha preparato uno davvero incredibile.

La pace apparente tra Thomas e Hope/Liam è destinata a terminare: i telespettatori americani conoscono già il motivi, mentre in Italia scopriremo tutto tra qualche mese. Grazie alle anticipazioni, però, siamo in grado di rivelarvi cosa sta accadendo oltreoceano! Perché Thomas creerà nuovi conflitti con la famiglia Spencer e Logan? C’entra il piccolo Douglas!

Il giovane Forrester, infatti, si renderà conto di voler trascorrere più tempo col figlio e di voler essere per lui un padre a tutti gli effetti, presente tutti i giorni e non nelle visite stabilite del weekend. Per questo motivo, Thomas pretenderà la custodia e che il piccolo vada a vivere con lui a villa Forrester, la maxi dimora di Eric: un cambiamento notevole, dato che al momento Douglas abita con Hope e Liam. Una pretesa, quella di Thomas, che scatenerà una vera e propria battaglia tra le due famiglie: lo stilista potrà contare sull’appoggio di Ridge e della sua famiglia, ma dovrà anche affrontare l’ira non soltanto di Hope…

La sua più grande nemica si rivelerà, ancora una volta, Brooke. La Logan non ha mai nascosto i suoi dubbi in merito a Thomas, di cui ha sempre avuto paura e che ha sempre ritenuto pericoloso, soprattutto in merito alla sua ossessione per la figlia Hope. E, ancora una volta, Brooke rinnoverà le sue titubanze, sottolineando come Thomas non sia un genitore affidabile e una persona in grado di badare a un bambino. Il tutto precipita quando Brooke si sentirà minacciata con un coltello proprio da Thomas: in realtà il giovane stava tagliando della frutta, ma la discussione accesa ha fatto temere il peggio… Il risultato?

Dopo poco Thomas riceverà la visita degli assistenti sociali, che busseranno proprio alla porta di casa Forrester! È stata Brooke a mandarli da lui?

La Logan nega, ma Thomas non ha dubbi sul fatto che sia stata proprio una mossa della sua matrigna… Sarà interessante scoprire da che parte si piazzerà il povero Ridge, che, ancora una volta, si troverà tra due fuochi.