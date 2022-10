Completamente diverso dopo Vite al Limite: dimenticatelo così, ora lascia tutti senza parole

Dopo Vite al Limite è completamente diverso: lo ricordate così ai tempi del programma? Dimenticatelo: ora lascia tutti senza parole!

La storia che vi stiamo andando a raccontare su Vite al Limite è una storia di dolore, ma anche di forte rinascita. Il paziente del dottor Nowzaradan ha scelto di chiedergli aiuto quando si è reso conto che di questo passo non poteva affatto andare avanti. E, nonostante un percorso fatto di tanti alti e bassi, è riuscito a dimagrire tantissimo non solo nel programma, ma anche una volta spenti i riflettori.

Se per Seana Collins è stato davvero difficile continuare a dimagrire appena ritornata a casa dopo Vite al Limite, per il giovane paziente del dottor Nowzaradan non è stato affatto così. Ai 111 kg totali persi durante il suo percorso di dimagrimento in clinica, l’ex volto del docu-reality è dimagrito ancora di più, mostrandosi in grande forma. Certo, non sappiamo quanti chili abbia perso ancora, ma non si può fare a meno di notare come sia ad oggi completamente diverso.

Lo ricordate ai tempi di Vite al Limite? Ha preso parte al famoso programma di Real Time insieme a suo fratello, anche lui obeso e con grossi problemi, ma ad oggi dimenticatelo così: è tutt’altra persona!

Vite al Limite, oggi è completamente diverso: guardatelo, da lasciare senza parole

Dimagrire rispettando la dieta del dottor Nowzaradan non è assolutamente cosa da niente, ma anche continuare a rispettare un regime alimentare sano e regolato dopo il programma non lo è affatto. Certo, Melissa Morris ci è riuscita ed oggi è davvero bellissima, ma sappiamo benissimo che non è assolutamente da tutti. Il protagonista di questo nostro articolo, però, non rientra affatto in questa cerchia di pazienti. Anzi, lui è proprio tra coloro che, una volta spenti i riflettori, si è impegnato ancora di più per confermare gli incredibili risultati ottenuti in clinica.

In moltissimi, senza alcun dubbio, l’avranno riconosciuto. Parliamo di Lonnie Hambrick, protagonista del primo episodio di Vite al Limite nel corso della sua ottava stagione. Fattosi conoscere dal pubblico del programma con i suoi 278 kg, il giovane ha raccontato di aver iniziato a mangiare sempre di più quando – dopo aver detto in famiglia del suo orientamento sessuale – è stato oggetto di scherno da parte del suo patrigno.

Deciso a ritornare in forma, il buon Lonnie ha seguito per filo e per segno la dieta di Nowzaradan ed è riuscito a pesare 167 kg. Oggi com’è? Guardatelo qui:

Oggi Lonnie è completamente diverso dai tempi di Vite al Limite! La sua forma fisica ora è davvero pazzesca! Ma non credete che le sorprese siano finite qui. Oltre alla linea, Lonnie ha trovato l’amore. E noi tutti siamo più che felici per lui.