“Diventi aggressiva, non vuoi ascoltare nessuno”: la conduttrice a cuore aperto

La confessione della conduttrice a cuore aperto lascia tutti senza parole: cosa ha dichiarato in una sua vecchia intervista.

Quando i nostri amati Vip si concedono ad interviste sono soliti raccontarsi come mai prima d’ora. Ce ne ha dato la prova Antonella Clerici qualche tempo fa quando ha spiegato quanto sia importante per lei avere un rapporto trasparente col suo pubblico, ma ce ne ha dato la conferma l’amata conduttrice tv.

Ritornata nuovamente sul piccolo schermo dopo diversi anni di totale assenza, la conduttrice tv è tra i volti più amati della televisione nostrana. Ha compiuto il suo esordio quando era solo una ragazzina, ma ha subito catturato l’attenzione su di sé. Non solo, infatti, dopo il suo debutto è diventata una delle presenze fisse di diversi programmi di successo, ma ha anche conquistato tutti con le sue doti da conduttrice.

Nel corso di una sua intervista a Grazia datata nel 2015, la conduttrice si è lasciata andare ad una confessione a cuore aperto. In quest’occasione, infatti, l’amato volto tv ha raccontato ogni cosa, svelando un inedito retroscena del passato.

La confessione a cuore aperto dell’amata conduttrice tv: cosa ha detto

Intervistata a Grazia nel lontano 2015, l’amata conduttrice tv non ha potuto fare a meno di rivelare come sia cambiata nel corso degli anni. Il successo, come dicevamo, è iniziato ad arrivare quando era solo una ragazzina, ma ad oggi il volto tv si dice completamente diversa rispetto ai suoi esordi. Ad essere cambiata, ovviamente, non è affatto la sua bellezza, che continua ad essere impressionante, ma il suo approccia con la ‘realtà’. “Ero altezzosa, ora non sono diventata diplomatica ma sono più comprensiva. Ho un atteggiamento risolutivo, non dispotico”, ha spiegato.

Vi starete chiedendo anche voi di chi stiamo parlando? È proprio Caterina Balivo ad avere ammesso di essere cambiata con il passare degli anni. “Quando hai successo in giovane età vuoi difenderlo, diventi aggressiva, non vuoi ascoltare nessuno, conti solo tu”, ha spiegato a Grazia diversi anni fa a cuore aperto. Ad oggi questo atteggiamento è completamente cambiato e lei non può fare a meno di sottolinearlo.

Conoscete suo marito?

Donna in carriera, ma anche mamma e moglie a tempo pieno! Caterina Balivo è un vero e proprio vulcano di energie. Sapete, però, chi è suo marito? Convolata a nozze nel 2014, il consorte dell’amata conduttrice tv non appartiene affatto al mondo dello spettacolo, ma si dedica a tutt’altro. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, Guido Maria Brera è un affermato dirigente d’azienda e scrittore.

Oggi formano una coppia innamoratissima e super affiatata, ma sapete come si sono conosciuti? Stando a quanto si apprende da una sua recente intervista ad Oggi, sembrerebbe che il primo a notare l’altro sia stato proprio il buon Brera, che ha scelto così di fare il primo passo. Da quel momento sono trascorsi poco meno di 10 anni, ma Guido e Caterina continuano ad essere innamorati l’uno dell’altro.

Per noi formano una coppia da dieci e lode, per voi?