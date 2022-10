Gli ex fidanzati di Soleil Sorge sono molto famosi: li conosciamo benissimo

Soleil Sorge ha avuto relazioni con personaggi famosi: sapete chi sono i suoi ex fidanzati?

Soleil Sorge è stata sicuramente tra le protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’esperienza nella casa è stata super impegnata con nuovi progetti, in televisione e non. Appena uscita infatti Barbara D’Urso l’ha voluta al suo fianco in veste di opinionista a La Pupa e il secchione show.

Ha creato nel frattempo anche una sua linea di costumi da bagno, dal nome State of Soleil. Più volte l’abbiamo vista arrivare come ospite nei programmi e da pochissimo è iniziata una nuova avventura. Insieme a Pierpaolo Petrelli è la conduttrice del GF Vip Party, in onda su mediaset play. L’anno scorso il format aveva avuto il timone di Giulia Salemi e Gaia Zorzi.

Quest’anno Signorini ha deciso di cambiare. Giulia ha un nuovo ruolo, ha una sua postazione in studio dove ci avverte in diretta su quanto succede sui social. Il pubblico ha già lasciato molti complimenti alla Salemi perchè sta rivestendo molto bene la sua figura. Anche Soleil sta portando avanti bene, insieme a Pierpaolo, il format, e piace molto. Negli ultimi anni si è immersa totalmente nel mondo dello spettacolo, quindi è sempre sotto i riflettori e il gossip le gira intorno. Nella casa del GF Vip riferì di avere una persona fuori anche se non ha mai pubblicato foto. Prima ancora però, sapete con chi è stata fidanzata? I suoi ex sono molto famosi.

Soleil Sorge, chi sono i suoi ex fidanzati: li conosciamo molto bene

E’ spesso sotto gli occhi dei riflettori e spesso si trova in mezzo al gossip. E’ successo nella casa del GF Vip dove il suo rapporto con Alex Belli ha fatto tanto parlare. Soleil Sorge aveva fatto sapere di avere una persona fuori che la stava aspettando. Dopo il reality è stata più volte paparazzata con un ragazzo che ormai è noto, si chiama Carlo.

Prima ancora però, sapete con chi è stata fidanzata? Soleil ha avuto diverse relazioni. La prima volta che l’abbiamo vista risale ad Uomini e donne. Scese le scale per corteggiare Luca Onestini. Quest’ultimo la scelse e quando entrò come concorrente al GF Vip si lasciarono. La Sorge iniziò una frequentazione con Marco Cartasegna, motivo che portò alla rottura con Luca. Anche questo legame non durò moltissimo. Durante l’esperienza a L’Isola dei famosi allacciò un rapporto con Jeremias Rodriguez. Rapporto che proseguì anche dopo la fine del reality.

La storia è giunta alla rottura. Soleil ha anche avuto una frequentazione con Gianmaria Antinolfi, che ha poi ritrovato nel reality e fu paparazzata con Andrea Iannone. Nella casa, come abbiamo già riportato, disse di avere qualcuno fuori che la stava aspettando. Non ha mai però ufficializzato nessuna storia d’amore.