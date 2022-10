Federica Panicucci, momento d’imbarazzo: c’entra il rapporto col collega

Volto televisivo amatissimo, Federica Panicucci ha risposto in tv ad una domanda imbarazzante che riguarda anche il suo collega.

Una carriera lunga e florida quella di Federica Panicucci, volto tra i più familiari per il pubblico Mediaset che ogni mattina la vede aprire il palinsesto di Canale 5 da ben 13 anni. Padrona di casa di Mattino Cinque, la bionda ex centralinista di Portobello, ne ha fatta di strada da allora: dopo gli esordi come modella negli anni ’80, sono state tante le trasmissioni in cui ha avuto modo di mettersi alla prova facendosi apprezzare sempre di più dai telespettatori.

Nel talk mattutino che conduce con indiscussa professionalità, dal 2016 al suo fianco c’è il giornalista milanese Francesco Vecchi: entrambi molto apprezzati, i due formano ormai un’accoppiata vincente in termini di ascolti. Proprio sabato scorso 1° ottobre, sono stati ospiti a Verissimo dove hanno ripercorso le tappe più significative delle rispettive carriere ed hanno svelato anche qualche dettaglio della loro vita privata.

Vecchi è diventato papà da circa un anno e mezzo, mentre la Panicucci è sempre più felice accanto al compagno Marco Bacini, col quale sta dal 2016 dopo il divorzio da Fargetta, padre dei suoi due figli, a cui è stata legata per vent’anni. La conduttrice ha anche ammesso che prossimamente lei e Bacini potrebbero convolare a nozze. Silvia Toffanin non ha però risparmiato ad entrambi una domanda abbastanza imbarazzante: riguarda il loro rapporto che, come ricorderete, qualche anno fa attraversò un momento alquanto complicato.

Federica Panicucci, domanda imbarazzante: attimi di tensione, c’entra il collega

Nel 2018 Striscia la Notizia mandò in onda un video in cui si sentiva la bionda toscana usare parole non proprio gentili nei confronti di Francesco Vecchi. Quest’ultimo aveva tardato a cederle la linea e lei si era irritata parecchio: “È veramente un figlio di buona donna, un cre..no. Quando a settembre sarai a casa poi ti dispiacerà un po’ di più, vedrai”, aveva detto alle spalle del conduttore.

Un episodio sgradevole che la vide costretta a chiedere scusa in diretta al giornalista e ai telespettatori. Ciononostante, i due sono andati avanti a lavorare insieme, ma come sono i loro veri rapporti oggi? La Toffanin ha rivolto loro proprio questa domanda, mettendoli entrambi un po’ in imbarazzo.

Vecchi ha subito risposto: “No, migliori amici no” e Federica ha confermato: “No, non lo siamo. Però c’è un quieto vivere”. Hanno poi spiegato che ognuno ha la propria squadra di lavoro, dal momento che si occupano di blocchi diversi della trasmissione. Si incontrano, quindi, solo prima e dopo la diretta e tra loro c’è solo un cordiale rapporto professionale.

Secondo voi, potranno diventare veri amici un giorno?