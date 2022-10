GF Vip, concorrente in crisi: vuole abbandonare per sempre la casa, colpo di scena

Colpo di scena nella casa del GF VIP: una concorrente è in forte crisi ed ha espresso la volontà di abbandonare per sempre la casa.

Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip è successo davvero di tutto. A partire dalla squalifica di Ginevra Lamborghini – commentata anche dall’ex moglie di Marco Bellavia – fino all’eliminazione di Giovanni Ciacci, il reality di Canale 5 ha regalato al suo pubblico una puntata che rimarrà letteralmente nella storia del programma.

È trascorso poco meno di un mese dall’inizio di questa settima edizione del GF Vip, eppure sembrerebbe che alcuni dei suoi protagonisti già non ne possano più di restare chiusi in casa. Oltre a Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi, anche un’altra concorrente del programma ha espresso la sua volontà di voler abbandonare la casa. Certo, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare! Nel corso dell’ultima diretta, però, la giovane ‘Vippona’ non ha potuto fare a meno di spiegare ad Alfonso Signorini di essere in crisi per quello che è successo a Marco Bellavia e di voler lasciare il gioco.

Concorrente del GF Vip in crisi: vuole abbandonare il gioco, cos’è successo

Sapevamo perfettamente che l’ultima diretta del GF Vip sarebbe stata impegnativa, ma non ci aspettavamo fino a questo punto. Durante tutta la durata della puntata, infatti, Alfonso Signorini ha dovuto far fronte all’impensabile, dimostrando ancora una volta le sue abili doti da conduttore. Non solo, quindi, ha dovuto ‘consolare’ Ginevra Lamborghini al momento della sua squalifica, ma ha dovuto anche andare a fondo sulla crisi di una concorrente. Già nel bel mezzo della diretta – poco dopo che la sorella di Elettra abbandonasse per sempre la casa – la Vippona aveva espresso la sua volontà di lasciare il gioco, ma è stata velocemente liquidata dal padrone di casa. Sul finire della puntata, però, la giovane è stata chiamata in confessionale dal conduttore ed ha continuato ad esprimere la sua volontà.

Dopo quello che è accaduto a Marco Bellavia, tutti i Vipponi sono rimasti particolarmente scottati. È proprio per questo motivo che Sara Manfuso non ha potuto fare a meno di esprimere in diretta di essere pronta ad abbandonare il gioco. “I miei autori mi hanno detto che domani vuoi uscire dalla casa”, ha detto Alfonso Signorini alla concorrente appena arrivata in confessionale, cercando di chiederle quale sia l’origine del suo malumore. “Quello che è successo a Marco è una cosa enorme. Provo disagio a stare qui dentro”, ha iniziato a dire la Manfuso.

“Non mi sembra giusto che noi siamo qui dentro e lui sia fuori e che abbiamo dato questo spettacolo. Mi fa male che lui stia male”, ha continuato a dire, rivolgendosi a Sonia Bruganelli.

Alla fine, si è concluso con niente di fatto! Sembrerebbe che, almeno per il momento, Sara rimane in casa. Vi sta piacendo il suo percorso all’interno della casa?