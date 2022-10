Ginevra Lamborghini squalificata dal Grande Fratello Vip: subito dopo arriva il commento dell’ex moglie di Marco Bellavia.

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip. Le sue parole nei confronti di Marco Bellavia hanno portato ad una ferma decisione della produzione. Qualche giorno prima l’ex concorrente aveva riferito di essere stata ‘toccata’ da Bellavia come per legittimare la frase ‘per questo si merita di essere bullizzato“.

Nessuno dei concorrenti in casa, a parte qualcuno, ha mostrato appoggio e sostegno al conduttore. Nonostante lui avesse più volte riferito di essere una persona non equilibrata e di aver bisogno di qualcuno che gli tenda una mano. Richieste inascoltate che hanno portato i telespettatori ad indignarsi. Indifferenza e poca umanità hanno spiazzato tutti. Alfonso Signorini ha comunicato in diretta a Ginevra la sua squalifica.

La giovane subito dopo ha avuto un crollo. Mentre andava via gli altri hanno cercato di consolarla. Subito dopo l’aver annunciato la sua espulsione è arrivato il commento dell’ex moglie di Marco, che di fronte a quanto accaduto, ha lasciato un messaggio sui social.

GF Vip, Ginevra Lamborghini squalificata: arriva il commento dell’ex moglie di Marco Bellavia

Una puntata importante quella terminata da poche ore del GF Vip. Alfonso Signorini ha aperto la diretta mostrando ai concorrenti la loro indifferenza nei confronti di Marco Bellavia. Il silenzio ha accompagnato per diverso tempo il momento. Giovanni Ciacci, poi eliminato con un televoto flash dal pubblico, ha riferito di non aver capito il malessere dell’uomo.

Signorini gli ha fatto notare che in primis anche loro non lo avevano compreso ma in questi giorni era più che evidente. In un filmato Marco era a terra e l’indifferenza di Attilio e di Giovanni si è palesata agli occhi di tutti. Camminavano al suo fianco non rivolgendogli parola. Comportamento che ha indignato i telespettatori, la produzione, le opinioniste e il conduttore. Ginevra ha dovuto lasciare il reality, è stata squalificata per la sua forte affermazione nei confronti di Marco Bellavia. Subito dopo mentre gli altri cercavano di consolarla è arrivato il commento dell’ex moglie dell’uomo.

Diretto e breve, ha scritto in una storia: “Ciao ciao”, seguita da una seconda ig: “Ma la consolano anche?”. Una reazione arrivata dopo l’annuncio dell’espulsione di Ginevra.