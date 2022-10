GF Vip, Marco Bellavia colpo di scena: l’indiscrezione appena spuntata fuori

Colpo di scena inatteso al GF Vip e riguarda proprio il concorrente uscito dal gioco Marco Bellavia: l’indiscrezione è appena spuntata fuori

Possiamo dirlo a gran voce, il Grande Fratello Vip è iniziato col botto. Un botto ‘silenzioso’ però, di quelli che risultano essere eclatanti per la pessima riuscita. L’audience registrato dal programma è purtroppo dovuto ad una situazione eclatante e di enorme gravità. Ebbene, stando a quanto accaduto negli ultimi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia, l’uscita di scena di Marco Bellavia ha certamente fatto discutere.

Il comportamento di bullismo adottato dai concorrenti all’interno della casa, nei confronti del coinquilino, non è certamente passato inosservato. Quel malessere interiore ha portato Marco Bellavia, che non ha ricevuto il supporto dai suoi ‘compagni di gioco’, ad abbandonare il GF Vip.

E presto detto, nell’ultima puntata andata in onda proprio ieri 3 Ottobre, il conduttore Alfonso Signorini ha immediatamente ripreso i concorrenti e provveduto a diramare un provvedimento disciplinare. Provvedimento che ha comportato la squalifica di due concorrenti che hanno così lasciato definitivamente la casa. Stiamo parlando di Ginevra Lamborghini, la cui squalifica ha interessato in particolare l’ex moglie di Marco Bellavia e di Giovanni Ciacci uscito dalla casa dopo il Televoto Flash gestito dal pubblico.

A seguito della puntata andata in onda ieri sera, che come abbiamo visto ha trattato a lungo la questione, emergono ora delle indiscrezioni che riguarderebbero Marco Bellavia. Tutti si domandano, cosa succederà ora?

GF VIP, l’indiscrezione su Marco Bellavia: colpo di scena inaspettato

Ebbene, sarebbe un colpo di scena sicuramente inaspettato vedere Marco Bellavia confrontarsi con i ‘vipponi’ all’interno della casa. Considerate le questioni che hanno portato il conduttore ad allontanarsi dal reality, vederlo confrontarsi faccia a faccia con ognuno di loro sarebbe sicuramente un colpo di scena.

Al momento però non ci sono certezze al riguardo. Dovremo sicuramente attendere la nuova puntata del GF Vip che vedremo andare in onda questo Giovedì. Solo allora sapremo se effettivamente Bellavia sarà presente in studio da Signorini o se addirittura decidesse di avere un confronto a tu per tu con i concorrenti all’interno della casa.

E voi cosa ne pensate? Ci sarà secondo voi questo fatidico confronto dal vivo?