GF Vip, Marco Bellavia reagisce dopo la puntata: il primo sfogo sui social

GF Vip: con un post social, Marco Bellavia reagisce dal suo profilo Instagram dopo la puntata andata in onda ieri 3 Ottobre

La puntata del GF Vip andata in onda ieri 3 Ottobre, ha messo i puntini sulle i su una situazione alquanto complicata che ha indignato il pubblico da casa e lo stesso conduttore Alfonso Signorini, e la produzione tutta.

Il comportamento di bullismo assunto dai concorrenti all’interno del reality nei riguardi del loro ‘collega’ e coinquilino Marco Bellavia hanno certamente lasciato un segno nelle nostre coscienze, e sicuramente nelle loro. Quando Marco Bellavia ha deciso di uscire dalla casa del GF Vip, nessuno dei concorrenti ne prima ne dopo si è posto il problema. Nessuno si è domandato cosa stesse realmente succedendo, eccetto qualcuno, nessuno ha teso una mano amica al conduttore televisivo.

E così, il Grande Fratello ci ha perso, ha perso tanto in umanità. Lo stesso conduttore, Alfonso Signorini, nella puntata andata in onda ieri 3 Ottobre, non ha certamente lasciato la cosa irrisolta. Una squalifica, quella di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione per scelta del pubblico di Giovanni Ciacci, sono stati i provvedimenti disciplinari adottati. Fino a quel momento, di Marco Bellavia non si era avuta traccia.

Tutti ci siamo chiesti come stesse affrontando la cosa. E così, a distanza di qualche ora dalla fine della puntata andata in onda, l’ex concorrente ha fatto il suo ritorno sui social. Il suo sfogo è stato sicuramente ‘piccato’ ed ha schierato ovviamente dalla sua tutti quelli che in questi giorni anche con un piccolo gesto e segno d’affetto gli sono stati solidali.

GF Vip, Marco Bellavia torna sui social dopo l’uscita dalla casa

In queste ore, dopo la puntata del GF Vip andata in onda meno di 24h fa, ci siamo domandati come stesse Marco Bellavia. Rivivere quei momenti non deve essere stato facile, risentire l’indifferenza di quanti gli hanno voltato le spalle, non ha certamente contribuito a donargli un momento di spensieratezza. Tuttavia, è proprio a distanza di qualche ora dalla messa in onda della puntata, che l’ex conduttore è tornato sui social con un post che lascia ben intendere il suo pensiero nei confronti di tale situazione.

La prole di Marco all’interno della casa, erano chiare a tutti. Un grido d’aiuto che il conduttore ha reso noto con parole che facevano ben intendere che con il giusto sostegno, avrebbe portato avanti la sua avventura. E’ però nella didascalia del post, che si avverte la sua amarezza nei riguardi di chi, non gli ha teso una mano. “Educazione, lealtà, condivisione.. In cambio di?“, ha scritto Bellavia. Sotto il post pubblicato una serie di commenti da parte di personaggi noti al piccolo schermo, pronti a supportarlo ed a mostrargli solidarietà.

Ora tutti si domandano, ci sarà forse un confronto tra Marco Bellavia ed i concorrenti del GF Vip? Lo scopriremo nella prossima puntata!