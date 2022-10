GF Vip, “Non abbiamo ammazzato nessuno”: vuole andare via

Sono ore non semplici per i concorrenti del GF Vip 7: dopo la puntata di ieri sera, qualcuno si è sfogato confessando che vuole andare via.

Quanto accaduto riguardo a Marco Bellavia in questa edizione del GF Vip, ha sollevato un caos senza precedenti nella storia del reality targato Mediaset. L’ex conduttore di Bim Bum Bam e protagonista dei telefilm con Cristina D’Avena ha trascorso pochi giorni nella casa prima di essere costretto a lasciare il gioco a seguito dei comportamenti molto poco accoglienti da parte dei coinquilini.

Al di là delle nomination ricevute in blocco dalla maggior pare dei compagni, l’ormai ex concorrente è stato vittima di insulti e offese senza limiti: una situazione che, sommata al precario equilibrio psicologico da lui stesso ammesso, lo ha indotto a non poter più andare avanti nella convivenza forzata.

La polemica scatenatasi per l’atteggiamento di emarginazione da parte ‘Vipponi’ nei suoi confronti è stata di proporzioni enormi e ha visto scendere in campo sui social semplici telespettatori ma anche personaggi dello spettacolo. L’indignazione è stata tale che gli autori hanno dovuto prendere provvedimenti irrevocabili contro chi ha messo in atto condotte da ‘bullo’ verso l’ex coinquilino.

Tutto il popolo del web si è mostrato unito e compatto nel volere una punizione esemplare per molti dei gieffini e la puntata andata in onda ieri sera ha svelato finalmente le decisioni prese nei loro riguardi. Una diretta complicatissima da gestire per Alfonso Signorini, che ha ammesso pubblicamente gli errori commessi anche da lui in primis e dalla sua squadra di lavoro.

GF Vip, amaro sfogo nella notte: concorrente vuole andare via

Oltre alla squalifica di Ginevra Lamborghini, a finire al televoto flash sono stati Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Gegia ed Elenoire Ferruzzi. Secondo gli autori del programma, loro quattro avrebbero pronunciato le frasi più gravi contro Marco. L’esito della votazione ha dato come eliminato dal gioco il costumista Ciacci, criticato moltissimo in questi giorni dai social per l’atteggiamento discriminatorio contro Bellavia. Il pubblico lo ha infatti accusato di non essere coerente con i valori contro la ghettizzazione dei quali si è fatto portabandiera.

Com’era prevedibile, dopo la puntata, in casa l’atmosfera non è stata certo delle migliori: i ‘Vipponi’ hanno continuato a parlare della vicenda e c’è stato anche qualcuno a cui non sono andati giù i rimproveri di Alfonso.

Patrizia Rossetti si è lamentata con Sara Manfuso del trattamento ricevuto in diretta ed ha tirato in ballo la storia tra Alex Belli e Soleil Sorge, protagonisti l’anno scorso. “Alex e Soleil che pizza, mi stavano amabilmente sulle pa**e e si vedeva che era un po’ falsotta la cosa. Però evidentemente faceva gioco. Hanno avuto giudizi positivi e tremila giudizi negativi. Poi mi sono resa conto, che sono usciti tutti tranquilli, perché poi è vero che la gente dimentica”.

La conduttrice ha detto di far fatica ad adeguarsi alla logica dei social: “Forse mi devo adeguare a questi giorni di mer**, a questi leoni da tastiera che criticano tutto. Ma per me è troppo più forte, non ce la faccio”, ha detto alla coinquilina. Ha ammesso di non aver superato la situazione e di voler andar via: “Io di cuore andrei via adesso. Poi non lo so. Perché mi sento ferita e non me lo merito”, ha detto ribadendo di non sentirsi in colpa nei confronti di Bellavia. Se ascolto me stessa me ne vado. Però penso che potrei passare da vigliacca”. La Rossetti ha poi tentato di minimizzare: “Sai quante frasi sbagliate si dicono nella vita? Però non abbiamo ammazzato nessuno”.

Cosa ne pensate del comportamento di Patrizia?