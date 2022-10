GF Vip, Sonia Bruganelli smaschera Sara Manfuso: subito dopo la diretta è successo l’impensabile, cosa ha mostrato l’opinionista.

È iniziato da poco meno di un mese questa settima edizione del GF Vip, eppure il pubblico di Canale 5 ha già assistito a di tutto! A partire dai primi contrasti fino al ritiro di Marco Bellavia per via di un suo problema, il reality si conferma uno tra i più ricchi di colpi di scena. D’altra parte, la puntata che è andata ieri in onda ce lo conferma, non trovate?

La puntata del GF Vip che è andata in onda Lunedì 3 Ottobre, come ampiamente preannunciato dalle nostre anticipazioni, è stata ricca di colpi di scena. A partire dalla squalifica di Ginevra Lamborghini, che non è passata inosservata nemmeno all’ex moglie di Marco Bellavia, e alla rivelazione da parte di una concorrente di essere pronta ad abbandonare la casa, il settimo appuntamento del reality entrerà nella storia del programma.

Se pensavate, però, di aver visto tutto quello che c’era da vedere in diretta, vi sbagliate di grosso. Appena ultimata la puntata e ritornata a casa, Sonia Bruganelli ha letteralmente ‘smascherato’ Sara Manfuso. Attraverso un video condiviso sulla sua pagina social, l’opinionista del GF Vip ha mostrato ai suoi sostenitori quanto le sue parole rivolte nei suoi confronti in diretta siano state giuste.

Sonia Bruganelli inchioda Sara Manfuso: “Ecco la donnina dai sani principi”, cos’è successo

Il discorso di Alfonso Signorini nel corso dell’ultima diretta del GF Vip è stato molto chiaro: fatta eccezione per qualcuno, nessuno dei Vipponi si è realmente interessato alle condizioni di salute di Marco Bellavia soprattutto quando queste sono iniziate a peggiorare negli ultimi giorni. A sentirsi risentita da queste parole, è stata particolarmente Sara Manfuso, che ha tentato di giustificarsi dicendo di essersi avvicinata al conduttore per capire cosa avesse, ma che quando si è resa conto che lei non poteva essergli d’aiuto si è allontanata. Una giusta motivazione a detta sua, ma che ha fatto parecchio storcere il naso a Sonia Bruganelli, che è immediatamente intervenuta contro di lei.

Conclusa la diretta e chiuso il discorso, però, Sonia Bruganelli è voluta ritornare sull’argomento. E, sul suo canale Twitter, ha repostato un video che mostra quanto Sara Manfuso avesse mentito in puntata. Nel filmato in questione, infatti, si vede che l’opinionista politica è intenta a parlare con Alberto De Pisis ed Elenoire Ferruzzi di Marco, rivolgendogli delle parole non troppo carine. “Ho nominato Marco perché non tutti lo sopportano”, ha iniziato a dire la Manfuso per giustificare la nomination di Giovedì scorso ai danni del Bellavia. “Ho detto Marco perché francamente non si è integrato, ieri sera tutti in camera dicevano: “Non lo sopporto”. E ho detto: “Questo sta nella casa del GF Vip non in un posto in cui curarsi”. Potente”, ha concluso Sara.

Parole che, da come si può chiaramente comprendere, inchiodano chiaramente Sara e smentiscono la sua versione dei fatti. Cosa ne pensate?