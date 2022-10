Ginevra Lamborghini, la decisione dopo la squalifica al GF Vip: cosa è successo

La decisione di Ginevra Lamborghini dopo la squalifica al GF Vip: cosa ha fatto la concorrente dopo l’uscita dal reality show.

Un’orrenda pagina di televisione. È così che Alfonso Signorini ha definito quanto è accaduto al GF Vip, col concorrente Marco Bellavia. Nel corso della puntata di ieri, il conduttore ha ricostruito gli ultimi giorni dell’ex volto di Bim Bum Bam nella casa di Cinecittà, per poi rivolgersi ai concorrenti ancora in gioco.

Concorrenti che, fatta eccezione per due o tre persone, hanno dimostrato poca sensibilità e zero empatia nei confronti di un uomo che aveva apertamente chiesto aiuto. Comportamenti davanti ai quali non è stato possibile chiudere un occhio il Grande Fratello non ha potuto non prendere provvedimenti. Il più grave di tutti nei confronti di Ginevra Lamborghini, che, con una frase pronunciata nella casa, ha di fatto legittimato il bullismo. La concorrente è stata squalificata dal gioco e ha lasciato la casa ieri sera. Ecco cosa è successo dopo la sua uscita dal reality.

GF Vip, Ginevra Lamborghini squalificata: la drastica decisione della concorrente

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal GF Vip 7. La sorella maggiore di Elettra Lamborghini ha pronunciato una frase imperdonabile nei confronti di Marco Bellavia e, per questo motivo, ha dovuto lasciare definitivamente il gioco. Un duro colpo per lei, che ha reagito malissimo alla comunicazione di Alfonso. La concorrente è scoppiata in lacrime e, visibilmente sconvolto, ha chiesto scusa ripetutamente per quanto accaduto, riconoscendo il gravissimo errore commesso.

Tra le lacrime, Ginevra ha ammesso di temere particolarmente di essere messa alla gogna fuori dalla casa: “Tutto lo schifo che potrò ricevere, ho paura della cattiveria delle persone”. E, a questo proposito, c’è un ‘movimento social’ che non è passato inosservato agli occhi attenti del web. Subito dopo la puntata, infatti, sul profilo Instagram ufficiale della Lamborghini non sono apparsi più i commenti. Non è possibile, quindi, lasciare alcun commento ai post condivisi sul canale social di Ginevra.

Una decisione della Lamborghini stessa o del suo staff? Quel che è certo è che sia stata presa per evitare la valanga di commenti negativi e critiche che, verosimilmente, sono arrivati nel corso della puntata di ieri del GF Vip. Una puntata nel corso della quale a lasciare la casa è stato anche Giovanni Ciacci.

Il costumista è stato il meno votato in un televoto flash aperto proprio nel corso della diretta di ieri. Un televoto attraverso cui il pubblico ha potuto decidere chi tra Giovanni, Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi avesse diritto ad una seconda possibilità e a restare in casa. Il verdetto ha voluto Giovanni Ciacci fuori e al termine della puntata di ieri non ci sono state ulteriori nomination.