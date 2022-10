Giulia De Lellis svela come si mantiene in forma: “Fa bene alla mente e al corpo”, il segreto

Vi siete mai chiesti come faccia Giulia De Lellis a mantenersi in forma? Sui social ha svelato il suo ‘segreto’: è proprio questo.

Sono tantissime le influencer che si alternano sulle nostre bacheche social e che, tra IG Stories, foto e video, ci fanno letteralmente entrare nella loro vita. Tra le diverse che popolano i social network, però, Giulia De Lellis continua ad essere tra le stelle di questo mondo. E pensare che ancora prima di debuttare a Uomini e donne e diventare amatissima, la giovane romana faceva tutt’altro!

Divenuta popolare dopo la sua partecipazione a Uomini e donne, Giulia De Lellis è diventata facilmente la star dei social. Solita condividere tutto ciò che riguarda la sua quotidianità col suo pubblico, l’ex corteggiatrice del dating show dispone di un profilo Instagram non solo seguitissimo – pensate, si contano poco più di 5 milioni di followers – ma anche più che attivo.

Così come tantissime altre stelle del social, anche Giulia De Lellis condivide di tutto coi suoi followers. Qualche giorno fa, ad esempio, si è dilettata a svelare loro il suo ‘segreto’ di bellezza. Vi siete mai chiesti, infatti, come faccia l’influencer a tenersi in forma?

Come fa Giulia De Lellis a tenersi in forma? Il ‘segreto’ appena svelato

“Questo sport a me fa bene alla mente e al corpo”, è in questo modo che Giulia De Lellis ha voluto svelare a tutti i suoi followers cosa fa per tenersi in forma.

Così come Benedetta Parodi, anche Giulia De Lellis sembrerebbe prediligere un regime alimentare sano, fatto di verdure, frutta, acqua e molto altro ancora. A questo, però, l’amata influencer non può fare a meno di aggiungersi anche un po’ di sport. D’altra parte, si sa benissimo: che ha intenzione di dimagrire oppure di mantenersi in forma deve preferibilmente unire queste due ‘attività’. Cosa fa, però, la bella De Lellis per vantare di quella forma fisica da invidiare?

Attraverso un’Ig Story, Giulia De Lellis ha svelato a tutti di essere solita seguire un corso di pilates. Si tratta di uno sport che, come spiegato dalla diretta interessata, le fa bene alla mente e al corpo.

Avreste mai immaginato che fosse proprio il pilates il ‘segreto’ di bellezza di Giulia De Lellis?

La storia d’amore con Carlo Beretta

Oltre che per la sua partecipazione a Uomini e donne, Giulia De Lellis è divenuta popolare anche quando è diventata la fidanzata di Andrea Damante. Scese le scale del programma proprio per corteggiare il deejay veronese, la simpatia e spontaneità della giovane romana l’ha immediatamente colpito tanto da sceglierla nel Maggio del 2016. La storia d’amore tra Giulia ed Andrea ha fatto sognare tutti, ma a dispetto di tutte le favole la loro non ha avuto un lieto fine. Dopo averlo lasciato in seguito ad un tradimento scoperto, i due hanno tentato di mettere insieme i cocci della loro storia d’amore, ma quando un vaso è rotto non c’è nulla che possa farlo ritornare come prima.

Archiviata la storia d’amore con Andrea Damante, Giulia De Lellis ha ritrovato nuovamente il sorriso accanto ad un giovane ragazzo che non appartiene affatto al mondo dello spettacolo, ma che nella vita di tutti i giorni svolge tutt’altro lavoro. Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, sembrerebbe che il giovane Carlo sia parecchio restìo ai riflettori e alle luci dei social.

Seppure i due non parlino ancora di matrimonio, non si può fare a meno di notare quanto siano legati. Non è un caso, infatti, se la coppia è in procinto di andare a vivere in una nuova casa nella quale vi sarà un ‘dettaglio’ davvero incredibile.

Auguriamo ad entrambi tantissimi felicità e la piena realizzazione dei loro sogni.