Ilary Blasi si ferma davanti alla vetrina Rolex: il gesto non passa inosservato

Ilary Blasi si ferma davanti alla vetrina Rolex, ma compie un gesto che non è assolutamente passato inosservato: cos’è appena successo.

Seppure siano trascorsi diversi mesi da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione, il mondo della cronaca rosa non può fare a meno di continuare a parlare di loro. D’altra parte, il loro addio ha raggelato tutti!

Se subito dopo la fine del suo matrimonio, Francesco Totti si è trincerato dietro un silenzio social, Ilary Blasi non è stata affatto del suo stesso parere. Che siano state foto della sua vacanze, consigli di stile o segreti di bellezza, la conduttrice romana non ha mai perso occasione di potersi mostrare ai suoi sostenitori. Una scelta tanto ‘insolita’ quanto coraggiosa, che sottolinea la forza d’animo dell’amata romana.

In attesa del ritorno sul piccolo schermo, Ilary Blasi continua a godersi le bellezze della sua città. Fino a qualche ora fa, si è mostrata in tuta ginnica mentre si allenava. Adesso, invece, si è mostrata dinanzi alla vetrina Rolex. Cosa c’è di strano, direste voi. Beh, in effetti nulla, ma è proprio durante alla grande esposizione di orologi che la conduttrice ha compiuto un gesto che non è passato inosservato.

Ilary Blasi davanti alla vetrina Rolex compie un gesto che non è passato inosservato: avete visto?

Chi ama Francesco Totti, sa benissimo che l’ex pupone ha da sempre una passione per gli orologi di lusso e, soprattutto, per i Rolex. Ricordate, infatti, quando il calciatore ha raccontato che la sua ex moglie, in compagnia di suo padre, gli ha portato via tutta la sua collezione? Una rivelazione decisamente incredibile, che all’epoca fece parecchio scalpore. Ad oggi, a distanza di diverse settimane dall’intervista di Totti a Il Corriere della sera, fa tantissimo parlare l’ultima IG Story di Ilary Blasi. Dopo essersi dedicata un po’ di tempo per sé, la conduttrice romana si è ripresa per le strade di Roma dinanzi alla vetrina Rolex.

Fin qui tutto bene, potremmo dire, no? A catturare maggiormente l’attenzione, però, è il gesto che Ilary Blasi compie coi suoi sostenitori. Non solo, infatti, si toglie gli occhiali da sola e fa l’occhialino alla telecamera, ma con le mani fa un movimento che fa pensare che stia facendo riferimento alla vicenda raccontata dal suo ex marito a Il Corriere della sera. Inoltre, se si considera che in quest’ultima IG Story la Blasi ha taggato sia Striscia la notizia che il buon Totti e Francesca Manzini, non possiamo fare a meno di pensare che dobbiamo aspettarci qualcosa.

Cosa vorrà dire Ilary Blasi con questo gesto? E, soprattutto, perché ha taggato il suo ex marito? Lo scopriremo!