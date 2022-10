Orietta Berti non se l’aspettava: succede dopo appena le prime puntate del GF Vip

Orietta Berti, questo non se lo aspettava: è successo dopo appena le primissime puntate del GF Vip.

Orietta Berti è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. L’anno scorso al suo posto c’era Adriana Volpe. Alla conduttrice era stato proposto di entrare in casa come concorrente. Proposta che l’ha spiazzata perchè come riferisce, Signorini sapeva bene della sua questione familiare e dell’impossibilità di accettare.

Orietta si sta ambientando pian piano a quel posto. Al suo fianco c’è Sonia Bruganelli che invece conosce bene il suo ruolo. Alfonso nella prima puntata rivelò di aver molto corteggiato la cantante. Un corteggiamento che ha portato poi ad un sì. Oltre a fare l’opinionista avrà anche un altro importante impegno. Infatti in un’intervista a Il corriere della sera ha fatto sapere che le è stato offerto uno show tutto suo, diviso in due puntate. In queste settimane stanno definendo i dettagli e la messa in onda. Quindi, oltre a vederla nel reality presto la vedremo protagonista di uno spettacolo in onda in prima serata.

Sono passate poche puntate dall’inizio della nuova edizione, nelle ultime ore si è diffusa una notizia che vede coinvolta proprio la nuova opinionista: ecco di che cosa si tratta.

Il Grande Fratello Vip ha avuto inizio il 19 settembre. Alfonso Signorini è alla conduzione per il quarto anno consecutivo. Quest’anno ha voluto rinnovare sotto molti punti di vista il reality. Primo, non ha rivelato in anticipo, come solitamente fa, i nomi dei concorrenti. Infatti siamo abituati a scoprire i volti sulla copertina di Chi.

Secondo, ha aggiunto in studio un nuovo ruolo e a rivestirlo c’è Giulia Salemi. L’ex concorrente ha una sua postazione dove è collegata ai social. Ci informa su quanto succede durante la diretta ma ci svela anche cosa pensano i telespettatori dei concorrenti, delle dinamiche e di quanto succede in settimana. Sulle sedie da opinioniste ci sono Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Per la cantante questa è la prima volta e sta entrando pian piano nel meccanismo del reality. A quanto pare però c’è qualcuno che avrebbe preferito non vederla in quel ruolo.

Cristiano Malgioglio in un’intervista a SuperGuida Tv lo ha detto parlando della cantante, ma quale sarebbe il motivo? Secondo il suo parere Orietta deve ancora capire le dinamiche del gioco: “Avrei preferito non vederla in quel ruolo lì. Orietta è una donna meravigliosa, è una donna alla quale voglio molto bene. Ancora deve capire le dinamiche del gioco”. Parole che arrivano proprio dall’artista che ha avuto la possibilità di essere opinionista del Grande Fratello Vip. Sono passate poche puntate quindi questo parere potrebbe cambiare successivamente.