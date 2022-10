Brutto episodio: Paris Hilton è disperata, cosa le è successo

Brutto episodio per Paris Hilton: la giovanissima ereditaria è davvero disperata, in pochissimi immagineranno cosa le è successo.

Dei giorni particolarmente difficili, questi che sta vivendo Paris Hilton! La giovanissima ereditiera continua a vivere in un incubo e non perde occasione di potersi mostrare piuttosto disperata agli occhi dei suoi followers. Cos’è successo?

Solita a rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quello che le accade, la giovane ereditiera poco meno di venti giorni fa non ha potuto fare a meno di rivelare loro quello che le era appena successo. Adesso, a distanza di tempo dal brutto episodio accadutole, sembrerebbe che la situazione non sia affatto cambiata, ma solo peggiorata. A rivelare ogni cosa, è stato proprio il Daily Mail!

Già ai tempi del suo primo annuncio, Paris Hilton non aveva potuto affatto nascondere la sua disperazione. Adesso che, però, sono trascorsi giorni e la situazione purtroppo non ha avuto un esito fortunato, la giovane è ancora angosciata.

Paris Hilton disperata dopo il brutto episodio: cosa le è successo

A distanza di tempo dagli scatti del suo favoloso matrimonio col suo fidanzato dell’epoca, Paris Hilton è ritornata a condividere sul suo canale social, ma stavolta non ha pubblicato gioiose notizie. Già diversi giorni fa, come dicevamo, l’ereditiera ha fatto sapere del brutto episodio accadutole e che le ha procurato tanto dolore, ma adesso ha scelto di avanzare ancora di più la sua richiesta d’aiuto, proponendo in cambio ben 10 milioni di dollari.

Ricordate quando Ilary Blasi lanciò un disperato appello social? A distanza di mesi, anche Paris Hilton si è trovata nella stessa condizione della conduttrice romana. Anche lei, così come la Blasi, ha voluto chiedere aiuto al suo pubblico per tentare di rintracciare la sua cagnolina misteriosamente scomparsa.

Il brutto episodio, stando a quanto si apprende, sembrerebbe essere avvenuto poco meno di 20 anni giorni, ma ad oggi non si hanno ancora notizie. Da come riporta Daily Mail, sembrerebbe che le autorità stiano seriamente pensando che la cucciola sia stata vittima di un coyote selvatico, che – vedendola indifesa tra la selvaggina – se n’è completamente approfittata.

Ad oggi non si hanno conferme di queste ipotesi, per questo Paris Hilton ha nuovamente condiviso il suo appello sui social: chiunque trovi il suo cane avrà in cambio ben 10 milioni di dollari.