Beatrice Valli fa sapere a tutti cosa le è stato diagnosticato dai medici

Dopo le visite mediche per un malessere fisico riscontrato ultimamente, Beatrice Valli rivela a tutti cosa le è stato diagnosticato.

Bellissima e con un vero e proprio ‘esercito’ social che la segue ovunque vada, Beatrice Valli è senza dubbio tra le influencer italiane sulla cresta dell’onda. La storia d’amore nata con Marco Fantini nel 2014 a Uomini e Donne è sfociata in un matrimonio da sogno e due figlie. La coppia ha fatto sognare tutta Italia e ad oggi il loro percorso è ricordato come uno dei più emozionanti nella storia del famoso dating show.

Insieme alla sua splendida famiglia, in cui è compreso naturalmente anche il suo primogenito Alessandro, avuto a soli 16 anni dal calciatore Nicola Bovi, l’ex corteggiatrice condivide spesso scatti social che ottengono immancabilmente piogge di like e commenti. Attivissima su Instagram, come tutte le persone di grande successo sul web, anche a lei capita talvolta di essere attaccata dai cosiddetti haters che non risparmiano critiche quasi sempre senza né capo né coda.

E’ successo anche in occasione della sua presenza al Festival del Cinema di Venezia, dove qualcuno ha avuto da ridire sulla partecipazione degli influencer ad un evento che riguarda ‘la settima arte’. “Sfido qualsiasi persona, se un domani dovesse essere mai invitata al Festival del Cinema, un evento così importante, a dire di no all’invito”, ha risposto Beatrice, ben consapevole di essere, come altre sue colleghe, un bersaglio troppo facile per critiche di questo genere.

Ad ogni modo, in tutti questi anni, il rapporto con i suoi follower è sempre più stretto tanto che ha voluto condividere con loro anche la diagnosi medica ricevuta di recente.

Beatrice Valli, cosa le è stato diagnosticato: l’influencer racconta tutto

Dopo la Mostra Internazionale del Cinema svoltasi il mese scorso, i fan si erano un po’ preoccupati per l’improvvisa assenza dai social della loro beniamina. La Valli ha voluto allora informare tutti del suo stato di salute. Effettivamente, in quei giorni aveva iniziato ad avvertire delle vertigini insolite che l’avevano spinta a chiedere un consulto medico.

La diagnosi è stata “deficit vestibolare acuto”, come ha spiegato in un post pubblicato su Instagram. Tale disturbo, conosciuto meglio come “labirintite”, è causa di un’improvvisa interruzione del funzionamento di uno o entrambi gli apparati vestibolari periferici. Questi hanno un compito fondamentale, ossia quello di gestire l’equilibrio, e si trovano nell’orecchio. A determinare questa condizione può essere un virus o una cattiva circolazione dei capillari del labirinto. Oltre alle vertigini, altri sintomi possibili possono essere nausea, pallore, vomito.

La Valli, che fortunatamente è già in netta ripresa rispetto a qualche settimana fa, aveva raccontato di voler prendersi qualche giorno di riposo ed aveva anche ringraziato il marito per la costante presenza.

Voi avevate già sentito parlare del deficit vestibolare acuto?