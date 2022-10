Chiara Ferragni sorprende tutti dopo le Fashion Week: qual è la prima cosa che ha fatto

Chiara Ferragni conclude il Mese della Moda con una foto ‘particolare’: indovinate cosa ha fatto l’influencer subito dopo le Fashion Week.

Con la chiusura della Settimana della Moda di Parigi, si conclude uno dei mesi più impegnativi e frenetici per Chiara Ferragni. La celebre influencer cremonese ha assistito alle presentazioni internazionali delle collezioni Primavera/Estate 2023 delle firme più prestigiose dell’haute couture aggiornando costantemente i fan sui suoi look griffati e super glamour.

Dopo essere volata a New York ed essersi recata a Milano, ha raggiunto la capitale francese e ieri sera si è mostrata ai follower in albergo stanca ma soddisfatta di aver partecipato ad eventi così importanti. Tra l’altro, ha anche espresso tutto il suo entusiasmo per l’imminente ritorno a casa dai suoi adorati bambini.

Come dicevamo, in questi giorni a Parigi la moglie di Fedez ha pubblicato molti scatti social in cui ha sfoggiato outfit da capogiro. Senza trascurare nessun dettaglio oltre agli abiti, s’intende: non solo i suoi make-up, come ad esempio quello verde glitterato sugli occhi scelto sull’abito vintage zebrato di Roberto Cavalli, ma perfino lo smalto non è passato inosservato!

Insomma, la bella Chiara avrà sicuramente tanto da raccontare una volta tornata a casa, ma la stanchezza accumulata non dev’essere stata poca. Dev’essere per questo che, subito dopo la chiusura delle sfilate, si è concessa un momento per sé stessa facendosi immortalare in una simpatica Ig story.

Chiara Ferragni festeggia a modo suo dopo le Fashion Week: sapete cosa ha fatto?

Nonostante alcune critiche ricevute da più parti in questi anni, Chiara Ferragni è diventata una celebrità nel settore del fashion e la sua è una delle presenze più attese in questo genere di manifestazioni. Imprenditrice di grido, si conferma sempre all’altezza delle aspettative dei fan, giunti ormai alla stratosferica cifra di 28 milioni su Instagram.

Dopo averla vista indossare il meglio dei capi più trendy della prossima stagione, tra cui i copricapezzoli d’oro di Schiaparelli e gli shorts con calze a rete di Prada, la bionda 35enne ha partecipato alla sfilata di Louis Vitton, conclusiva dei 9 giorni della Moda parigina.

Terminato anche quest’ultimo evento, è apparsa tra le sue Ig stories una foto un po’ insolita che la immortala in macchina felice e finalmente rilassata. Impossibile non notare un dettaglio: lei con in mano un panino di McDonald’s e accanto la famosa busta con cibo del celebre marchio di fast-food. Immancabile, il bicchiere di Coca-Cola. “Fashion Month is over”, ha scritto a corredo dell’immagine come a voler mostrare il suo simpatico modo di festeggiare quest’altra ‘mission’ portata egregiamente a termine.

Ci sembra che abbia scelto il ‘premio’ migliore dopo tanta fatica, no?