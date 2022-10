“Cifra enorme”, per Orietta Berti la “proposta di posare nuda”: incredibile retroscena

Confessione a sorpresa di Orietta Berti: sul palco del Maurizio Costanzo Show, ha rivelato un retroscena inaspettato sulla sua carriera.

E’ una vera icona della musica e della tv: amata da adulti e giovani, Orietta Berti sa sempre come lasciare il pubblico di stucco. Cantante dalla carriera ricca di successi, l”usignolo di Cavriago’ si conferma ogni giorno di più un personaggio capace di conquistare il pubblico con la sua simpatia e la sua personalità.

Non a caso, Alfonso Signorini l’ha voluta nel ruolo di opinionista del GF Vip quest’anno ad affiancare Sonia Bruganelli: saggia, arguta e in grado di trovare sempre le parole giuste per esprimere ciò che pensa, le sue osservazioni offrono spesso spunti di riflessione ai telespettatori e ai concorrenti. A spingerla ad accettare la proposta del noto conduttore è stata l’ingente somma di denaro che le è stata offerta: lo ha ammesso lei stessa in un’intervista rilasciata a Il Messaggero ed ai microfoni di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

Il compenso monetario non è però l’unico aspetto che l’ha convinta a lanciarsi in questa nuova avventura rinunciando agli impegni professionali in Rai. C’è anche un altro progetto in ballo per lei sulla rete del Biscione: “Uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i 60 anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri”.

Venerdì scorso 30 settembre, la Berti è stata invece ospite della prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, dove ha rivelato un incredibile retroscena sulla sua straordinaria carriera.

Orietta Berti, il racconto lascia di stucco: retroscena particolarissimo

Sul palco del celeberrimo talk di Canale 5, giunto ormai alla sua 42esima edizione, l’opinionista del GF Vip è stata come sempre una presenza portatrice di allegria e talento artistico. Tra i tanti argomenti affrontati dagli ospiti presenti alla puntata, l’aneddoto da lei rivelato è stato uno dei più interessanti per il pubblico.

Orietta ha infatti raccontato che da giovane ha ricevuto la proposta di posare nuda in cambio di un’allettante somma di denaro. Riviste come Playmen e Playboy, volevano fotografarla senza veli: “Mi hanno proposto una cifra enorme per posare nuda. Con quei soldi, avrei potuto comprarmi quattro appartamenti”.

Nonostante la cifra stellare, la cantante scelse di rifiutare quei servizi fotografici per il “pudore”, parola che ha tirato in ballo anche di recente in una puntata del GF Vip contestando Giaele De Donà e il suo ‘matrimonio libero’. Non solo: l’artista disse di no anche per un’altra ragione: “Oltre a essere una donna che ha del pudore, non ho accettato soprattutto per mia suocera. Voi non l’avete conosciuta, ma lei era molto forte. Mi avrebbe tolto mio marito”.

Che dire, la nostra Orietta è davvero un mito!