Duro affondo di Ornella Vanoni: ci è andata giù pesante stavolta

Duro affondo di Ornella Vanoni nel corso di una sua recentissima intervista: stavolta ci è andata davvero giù pesante, cosa ha detto.

Ha appena compiuto 88 anni, ma Ornella Vanoni ha una forza da invidiare! Molto presto nuovamente sul palco con un concerto di solo donne, la cantante si è ampiamente raccontata a La Repubblica, svelando i suoi prossimi progetti.

Chi ama Ornella Vanoni sa benissimo che la cantante non è affatto solita trattenere. La classica ‘tipa senza peli sulla lingua’, non perde occasione di poter esprimere chiaramente il suo pensiero senza badare ad eventuali ‘critiche’ o dissensi. Anche in questa sua ultimissima intervista a La Repubblica, infatti, la cantante si è lasciata andare ad un duro affondo.

Così come Antonella Clerici, che ha recentemente raccontato di avere un rapporto totalmente ‘trasparente’ coi suoi sostenitori, anche Ornella Vanoni ama essere spontanea e senza filtri. Ce lo dimostra questo recentissimo commento fatto sui talent e sui numerosi cantanti emergenti di questi ultimi anni.

Ornella Vanoni, duro affondo: il commento senza peli sulla lingua

A partire dalle proposte di lavoro rifiutate, perché solita ad accettare solo se si tratta di progetti che l’assomigliano, fino all’idea di organizzare un concerto di donne, Ornella Vanoni si è raccontata a 360 gradi a La Repubblica senza troppi peli sulla lingua. L’ha fatto anche quando ha voluto esprimere una sua opinione sui talent che si alternano sui nostri canali e i numerosi cantanti che popolano la scena musicale italiana. Si tratta di un duro affondo, ve l’assicuriamo, ma che nasconde un bel po’ di verità.

“Il nostro è un paese piccolo, avere così tanti cantanti non va bene”, ha spiegato Ornella Vanoni al famoso quotidiano. Sottolineando un’enorme diversità dai tempi di oggi a quelli di ieri. Stando alle sue parole, infatti, i cantanti di adesso sarebbero già pronti a riempire palazzetti e a cavalcare la cresta dell’onda a differenza degli interpreti della sua generazione che, invece, hanno fatto una lunga gavetta. “Dopo un po’ non so nemmeno più io chi sono”, ha spiegato.

E pensare che ha partecipato ultimamente ad un talent

Con le sue parole, sia chiaro, Ornella Vanoni non ha affatto ‘disprezzato’ i talent o chi vi prende parte, ma ha solo ribadito quanto i tempi adesso siano completamente cambiati rispetto ai suoi inizi. D’altra parte è stata proprio la diretta interessata ad essere ospite di un famoso talent italiano.

Tutti gli appassionati di Amici non potranno fare a meno di ricordare che Ornella Vanoni ha partecipato recentemente al talent di Maria De Filippi come giudice delle esibizioni dei ragazzi. Sempre ironica e con una simpatia che la contraddistingue da sempre, l’amata cantante ha dato i voti ai giovani cantanti, ma non ha perso occasione di poter ‘punzecchiare’ Maria De Filippi ed Arisa, strappando un sorriso a tutti.

Vi piacerebbe vedere Ornella Vanoni come giudice di un talent? A noi l’idea attrae tantissimo!