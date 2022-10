GF Vip, accusa la concorrente di non fare nulla in casa e nasce uno scontro: “Ti stai agitando inutilmente”

GF Vip, la accusa di non fare nulla in casa e nasce un forte scontro: “Ti stai agitando inutilmente”.

Il Grande Fratello Vip dalla prima puntata ha catturato l’attenzione del pubblico. I concorrenti non si sono risparmiati e si sono lasciati andare a confessioni inedite e a litigi molto forti. Lunedì 3 ottobre Alfonso Signorini ha aperto la diretta parlando di Marco Bellavia.

Sabato ha deciso di lasciare il gioco dopo aver raccontato dei suoi problemi mentali. Problemi che stando in un contesto al chiuso si è accentuato. Ad aggiungersi a questa difficoltà è stato l’atteggiamento degli altri concorrenti. Invece di aiutarlo, lasciargli un sorriso e una parola affettuosa non hanno fatto altro che allontanarsi e mostrare indifferenza. Hanno indignato il pubblico molte frasi pronunciate da alcuni di loro nei confronti del mental coach.

Per questo sono stati presi dei provvedimenti. Ginevra Lamborghini è stata squalificata. La giovane aveva detto in settimana ‘merita di essere bullizzato’. Parlando con gli altri aveva parlato del fatto che Marco avesse l’abitudine di ‘toccare’. Frase che ha portato alla sua espulsione. Per Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Gegia e Elenoire Ferruzzi c’è stato un televoto flash. A tornarsene a casa è stato Ciacci. Dopo la puntata più volte è stato affrontato il discorso ma hanno fatto spazio anche altre questioni. Nelle ultime ore mentre i concorrenti stavano pranzando è scoppiato un nuovo litigio.

GF Vip, scoppia un nuovo scontro in casa: “Ti stai agitando inutilmente”

Nella casa del GF Vip gli scontri sono all’ordine del giorno. Spesso basta poco per far scoppiare una discussione. Tra qualcuno non c’è nessuna simpatia e questo provoca il confronto tra caratteri incompatibili.

Nelle ultime ore è nata una discussione tra Antonella Fiordelisi e Gegia. Le due hanno più volte battibeccato. Anche in puntata, parlando di Marco Bellavia c’è stato un litigio. La giovane concorrente ha accusato Gegia di aver detto più volte a Marco di andare via perchè non stava bene. Quest’ultima invece ha negato, cosa che aveva fatto anche in settimana sempre scontrandosi con la Fiordelisi. Aveva accusato la concorrente di essere bugiarda. Nelle ultime ore si sono nuovamente scontrate, questa volta il motivo è un altro. Mentre erano a tavola Antonella l’ha accusata di non fare nulla.

“Non fa nulla, in casa non fai nulla”, ha esordito trovando subito la risposta di Gegia: “Non faccio nulla?! E chi ha passato l’aspirapolvere nella nostra stanza. Ho la schiena a pezzi, io ho 63 anni non 24. Rimani della tua idea, mi avete rotto le p***”. Ma la giovane concorrente ha rincarato la dose: “Ti stai agitando inutilmente, ti ho consigliato di fare i piatti non ho detto che sei una cattiva persona”. Tra le due la tensione non si è attenuata anzi sembrerebbe che non vadano proprio d’accordo. Gegia mentre parlava ha cambiato stanza.