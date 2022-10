GF Vip, una concorrente sembrerebbe essere intenzionata a lasciare il gioco: in queste ultime ore sta accadendo davvero l’impensabile.

Se pensavate di aver visto di tutto nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, molto probabilmente vi sbagliavate di grosso. In queste ultime ore nella famosa casa di Cinecittà sta accadendo l’impensabile, che ha immediatamente scatenato il ‘caos’ sul web.

La puntata del GF Vip di Lunedì 3 Ottobre è stata ricchissima di colpi di scena. A partire dalla squalifica di Ginevra Lamborghini, sulla quale si è recentemente esposta anche la madre della giovanissima ereditiera, fino all’eliminazione shock di Giovanni Ciacci, la quinta diretta ha saputo tenere incollati al piccolo schermo milioni e milioni di telespettatori.

A distanza di giorni dall’ultima puntata, però, sembrerebbe che il GF Vip sia pronto ancora di più a spiazzare i suoi spettatori. Stando a quanto si apprende da Fanpage, infatti, sembrerebbe una concorrente sia pronta ad abbandonare il gioco per sempre. Al momento non ci sono conferme o smentite, ma fonti vicino al programma fanno sapere le reali intenzioni di uno dei concorrenti.

GF Vip, la concorrente è pronta a lasciare il gioco: cosa sta accadendo

Sembrerebbe che la scorsa diretta del GF Vip abbia particolarmente scosso i Vipponi rimasti in gioco. Non solo, infatti, Patrizia Rossetti ha asserita di essere pronta a lasciare la casa, ma anche un’altra concorrente sembrerebbe essere piuttosto intenzionata a seguirla. Già nel corso della puntata, in realtà, la Vippona aveva rivelato al padrone di casa di essere in crisi e di voler abbandonare, ma sia le parole di Signorini che quelle di Sonia Bruganelli l’avevano convinta a restare. Adesso non sappiamo cosa sia successo, ma sembrerebbe che sia nuovamente intenzionata ad abbandonare per sempre la casa di Cinecittà.

Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe proprio che gli autori del programma stiano facendo di tutto per tentare di convincere Sara Manfuso a rimanere in gioco. Sembrerebbe, infatti, che dopo lo sfogo della puntata scorsa, l’opinionista abbia riconsiderato l’idea di lasciare la casa e che adesso sia più convinta che mai.

Avete notato cos’è successo?

Se anche voi siete degli amanti del GF Vip e siete soliti non perdervi alcun tipo di aggiornamento dei Vipponi, non avrete potuto fare a meno di notare che la diretta sul canale 55 non è stata disponibile per circa un paio d’ore. Stando a quanto si apprende da alcuni commenti apparsi su Twitter, infatti, sembrerebbe che Mediaset Extra abbia sospeso la diretta della casa del GF Vip per diverso tempo. Perché? Cosa è accaduto? Non ne abbiamo conferme, ma sembrerebbe che dietro a questa scelta non ci sia la volontà di Sara di abbandonare il gioco.

Cosa pensate che accadrà adesso? Sarà realmente lascerà il gioco?