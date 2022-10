Al GF Vip la vicenda di Marco Bellavia ha sconvolto l’atmosfera in casa: dopo il ripristino della diretta, qualcuno ha abbandonato il gioco.

Questa settima edizione del GF Vip continua a riservare colpi di scena. La vicenda di Marco Bellavia è stata un colpo terribile per i concorrenti, evidentemente non consapevoli dell’eco mediatica che un comportamento del genere avrebbe potuto sortire.

Dopo la puntata di lunedì 3 ottobre, con Ginevra Lamborghini squalificata e Giovanni Ciacci eliminato al televoto flash, i ‘Vipponi’ hanno continuato a parlarne in casa. Patrizia Rossetti, salvatasi dal rischio di uscire, dopo la diretta si è sfogata con Sara Manfuso dicendo di voler andar via alla luce di quanto accaduto. “Non abbiamo ammazzato nessuno”, ha commentato la conduttrice.

Oggi pomeriggio è poi successo un altro episodio parecchio curioso: la diretta su Mediaset Extra è stata improvvisamente interrotta per ben tre ore. Un lasso di tempo parecchio anomalo di cui, si può dire, non esistano precedenti nella storia del reality. Nel frattempo veniva trasmessa la replica di alcune immagini del giorno prima e in sovraimpressione è comparsa la scritta che giustificava il guasto con un problema tecnico.

Poco fa il pubblico ha potuto finalmente tornare a seguire i ‘Vipponi’ in modalità live ed è stato allora che appreso dell’abbandono del gioco da parte di una concorrente.

GF Vip, colpo di scena: ha abbandonato il programma

La Rossetti non è stata l’unica a lamentarsi del trattamento ricevuto durante la scorsa puntata. Anche Sara Manfuso aveva manifestato la sua volontà di abbandonare già durante la diretta di lunedì, ricordate? Sonia Bruganelli le aveva infatti fatto notare la scarsa empatia avuta nei confronti di Bellavia, cosa che ha stupito visto i valori di cui si è sempre detta sostenitrice.

Un appunto che la giornalista non aveva tollerato in quanto da sempre a favore della lotta al bullismo. Finita la puntata, però, la Bruganelli ha condiviso un video su Twitter in cui la concorrente ironizzava sull’argomento. “Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione”, aveva scritto l’opinionista a corredo delle immagini, dandole sostanzialmente dell’ipocrita. Durante l’interruzione della diretta oggi, la moglie di Bonolis ha poi commentato sarcasticamente la possibilità dell’uscita di Sara: “Sarebbe una grave perdita”.

La Manfuso comunque ha davvero abbandonato la casa: è stata una delle prime immagini apparse dopo il ripristino del live: “Non volevo tradire la mia storia. Non siamo tutti delle merde, siamo persone dignitose che lottano. Voglio incontrare anche Marco quando uscirò”, ha detto prima di lasciarsi per sempre alle spalle la porta rossa.

Quali altri colpi di scena ci attendono in questa caotica e complicata edizione del GF Vip?