Dopo la squalifica al GF Vip, è intervenuta sui social la mamma di Ginevra Lamborghini: il duro sfogo social, cosa ha detto.

Saranno anche trascorsi diversi giorni dal ‘caso’ Marco Bellavia e dalla squalifica di Ginevra Lamborghini dal GF VIP, eppure sembrerebbe che l’argomento sia ancora piuttosto caldo. Poche ore fa, infatti, la mamma della giovanissima ereditiera è intervenuta sul suo canale social, lasciandosi andare ad un lungo e doloroso sfogo.

La puntata del GF Vip di Lunedì 3 Ottobre, come detto in diversi articoli, è stata letteralmente da cardiopalma! Immaginavamo, infatti, che il padrone di casa avrebbe parlato di Marco Bellavia e del suo ritiro e, in effetti, è stato proprio così. A partire dal suo ingresso in bicicletta fino all’ultimo confessionale poco prima di uscire, Alfonso Signorini ha ripercorso tutta l’avventura dell’ex conduttore di Bim Bum Bam, sottolineando quanto i suoi compagni siano stati indifferenti al suo malessere.

Così come si immaginava, il GF Vip ha ritenuto necessario prendere dei provvedimenti verso chi non si è affatto comportato bene nei confronti di Bellavia. Non solo, infatti, è stato eliminato Giovanni Ciacci mediante un televoto flash, ma anche Ginevra Lamborghini è stata squalificata per una frase non poco carina nei confronti del suo compagno di viaggio.

Lo sfogo della mamma di Ginevra Lamborghini dopo la squalifica dal GF Vip

Per quanto avesse sbagliato, la reazione di Ginevra Lamborghini alla notizia della squalifica è stato un colpo al cuore. Pentitasi di quanto aveva detto al suo compagno, la giovane ragazza ha accettato il duro provvedimento inflittogli, ma non ha potuto fare a meno di rivelare ai suoi compagni quanto avesse paura di uscire. “Mi metteranno alla gogna”, ha detto la Vippona pochi istanti prima di lasciare per sempre la casa. In effetti, è stato proprio così! Non solo, infatti, la sua uscita ha suscitato la reazione da parte dell’ex moglie del buon Bellavia, ma ha provocato una vera e propria ‘caos’ social tanto da essere costretta a prendere una drastica decisione.

A distanza di pochissime ore dalla sua uscita dalla casa del GF Vip, anche la mamma di Ginevra Lamborghini è intervenuta sull’accaduto, lasciandosi andare ad un lungo e doloroso sfogo social. È proprio sulla sua pagina Twitter che la signora Luisa Peterlongo ha chiaramente detto la sua opinione sull’argomento, spiegando quanto quel bullismo fatto da sua moglie nei confronti di Marco adesso sia fatto nei confronti di sua figlia. “È stata data in pasto agli squali, gli stessi che si indignano e gridano ‘NO AL BULLISMO’, non vedo fine a tutto questo odio’, ha scritto.

Da queste parole si capisce chiaramente la sofferenza di una mamma che, seppure resasi conto dello sbaglio di sua figlia, non può restare indifferente all’odio nutrito nei suoi confronti.