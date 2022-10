Grande Fratello, aspetta una bambina: l’annuncio commosso dell’ex concorrente

Già mamma di un maschietto, l’ex concorrente del Grande Fratello svela di aspettare una bimba: l’annuncio carico di emozione sui social.

Ne è passato di tempo da quando varcò la soglia del Grande Fratello, facendosi notare per la sua incantevole bellezza ed il suo carattere peperino. Ben 12 anni fa, fu tra i concorrenti di una delle edizioni più indimenticabili dello storico reality nella sua versione Nip. All’epoca era una giovane modella, che aveva posato anche per riviste molto famose e il suo percorso nella casa fu tra i più emozionanti.

Molti di voi ricorderanno anche la profonda amicizia nata tra lei ed un’altra grande protagonista della medesima stagione. Un legame così stretto da diventare oggetto di discussioni e litigi da parte dei coinquilini. Oggi, pur conservando intatta la sua bellezza, ha deciso di allontanarsi dai riflettori e di dedicarsi a tutt’altro.

Si è sposata cinque anni fa e nel 2020 è diventata mamma di un meraviglioso bambino di nome Noah, arrivato dopo qualche difficoltà a restare incinta, come lei stessa ha rivelato sui social. Dopo aver realizzato quel sogno, si è messa subito all’opera per realizzarne un altro e da qualche mese ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa. Proprio nella giornata di oggi ha fatto sapere a tutti i suoi follower il sesso del bebè in arrivo: è una femminuccia e la notizia l’ha resa felicissima!

Grande Fratello, fiocco rosa per l’ex concorrente: l’annuncio è da brividi

I fedelissimi del programma di Canale 5 avranno certamente intuito che parliamo di Sarah Nile, modella napoletana, nata il 10 ottobre del 1985. Era il lontano 2010 quando entrò a far parte della decima edizione del Grande Fratello: con lei c’erano George Leonard, Massimo Scattarella, Maicol Berti, Giorgio Ronchini, Mauro Marin e tanti altri ancora ricordati con affetto dal pubblico. Nel corso dei mesi trascorsi nella casa la bella campana strinse un’amicizia molto chiacchierata con Veronica Ciardi con la quale poi ci sarebbe stato un allontanamento definitivo l’anno scorso.

Oggi Sarah lavora in una clinica e dal suo profilo Instagram sembra che si occupi di massaggi fisioterapici. Sposata dal 2017 con l’imprenditore Pierluigi Montuoro, dopo tre anni i due sono diventati genitori del piccolo Noah. Quest’anno, l’ex gieffina ha annunciato di aspettare il secondo figlio: Dopo soli 3/4 mesi dal parto cesareo (data la mia età e la scarsa riserva ovarica) sono tornata dalla mia dottoressa per ricominciare da capo il percorso della PMA”, raccontò in un post su Instagram.

Nel video pubblicato alcune ore fa, si vedono le emozionanti immagini del baby shower con cui la coppia ha scoperto ed annunciato di aspettare una bambina. Un momento che Sarah e suo marito hanno condiviso con i parenti e gli amici più cari e che ha inevitabilmente scatenato una pioggia di like.

Tanti auguri a questa splendida famiglia che sta per allargarsi!