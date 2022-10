Forse non tutti lo sanno, ma Marco Bellavia è stato impegnato in passato con una donna molto famosa: di chi si tratta? Proprio di lei.

Sono giorni che ormai si parla solo di lui: Marco Bellavia! Entrato nella casa del GF Vip per provare l’ebrezza di un’esperienza completamente nuova, l’ex volto di Bim Bum Bam non è riuscito a viversela appieno. A distanza di poco meno di 21 giorni dall’inizio della sua avventura, infatti, il conduttore ed attore ha scelto di abbandonare spontaneamente la casa di Cinecittà per via di un malessere mentale.

Nel corso della sua carriera, Marco Bellavia ha fatto battere il cuore a tantissime ragazzine. Ad oggi il suo batte per qualcuno? A quanto pare, sembrerebbe di no! Dopo la fine della sua relazione con Elena, che è recentemente intervenuta su quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip, il conduttore si è detto single. Sapete, però, che nel suo passato è stato impegnato con una donna molto famosa.

Sapete che Marco Bellavia è stato impegnato con una donna molto famosa?

Da Love me Licia a Bim Bum Bam, Marco Bellavia è stato il volto simbolo dei canali Mediaset di fine anni ’80 ed inizi anni ’90. Dapprima nel ruolo di Steve ed, in seguito, come conduttore dell’amatissimo programma dedicato ai più piccoli, l’ex modello milanese ha saputo far battere il cuore a tantissime ragazzine, che stravedevano ed impazzivano per lui. Così come la sua carriera di quegli anni, però, anche la sua vita privata era decisamente ricca! Sapete, infatti, che nel periodo d’oro della sua carriera, il buon Bellavia è stato impegnato con una donna molto famosa?

Ad oggi, come dicevamo, Marco Bellavia si è detto single, ma con chi è stato impegnato nel passato. Ancora prima di conoscere Elena, con cui è stato legato per tanti anni diventando padre nel 2007, l’amato attore e conduttore è stato fidanzato con una donna famosissima della tv nostrana. Di chi parliamo? La risposta è davvero semplicissima: Paola Barale!

Dal 1992 al 1995, infatti, Paola Barale e Marco Bellavia hanno fatto coppia fissa! Non sappiamo quali siano stati i motivi che li hanno spinti a dirsi addio, ma ad oggi sembrerebbe che i due abbiano preso strade completamente diverse.

Cos’è successo dopo il suo ritiro?

Marco Bellavia è stato il primo concorrente di questa edizione del GF Vip a gettare le redini e ad abbandonare la casa. Per via di un malessere mentale, l’amato conduttore ha voluto lasciare il gioco, spiazzando completamente tutti. In realtà, già pochi giorni prima del suo ritiro dalla casa del GF Vip, il buon Bellavia aveva chiaramente detto – suscitando anche la reazione di Sonia Bruganelli – di non stare bene e di avere bisogno del suo gruppo per tentare di superare questo momento. Purtroppo, i suoi compagni di viaggio non sono stati in grado di ascoltarlo, spingendolo ad abbandonare la casa per sempre. Cos’è successo, però, nel corso dell’ultima diretta del reality?

Come in tanti pensavano, il ‘caso’ Marco Bellavia è stato ampiamente discusso nel corso della settima puntata del GF Vip di Lunedì 3 Ottobre. In diretta televisiva, infatti, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di toccare l’argomento con gli altri ‘vipponi’ e redarguirli dell’atteggiamento avuto nei confronti del loro compagno.