Avete mai visto la moglie di Pio D’Antini del famoso duo comico pugliese? È bellissima

Avete mai visto la moglie di Pio D’Antino del famosissimo ed amato duo comico pugliese? L’abbiamo rintracciata sui social: è bellissima!

Siete pronti? Manca pochissimo alla nuova puntata di Emigratis! Iniziata esattamente una settimana fa, la nuova edizione del programma sta regalando dei primi appuntamenti davvero imperdibili. D’altra parte, Pio e Amedeo ci avevano già avvertito che avevano pensato a qualcosa di clamoroso per quest’anno.

In attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata di stasera di Emigratis e, soprattutto, quali saranno le vittime che si presteranno alle loro battute, ci teniamo a raccontarvi qualche cosa in più sulla vita privata di Pio D’Antini. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo svelato un piccolo retroscena sul famoso duo comico pugliese, ma cosa sappiamo sulle loro rispettive compagne?

Forse non tutti lo sanno, ma sia Pio che Amedeo sono sposati ed hanno figli. Voi, però, avete mai visto la splendida moglie del buon D’Antini? Spulciando il suo canale Instagram ‘privato’, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti di coppia. I due, a quanto pare, stanno insieme dai tempi dal liceo e, col passare del tempo, sono riusciti a mettere su una famiglia da 10 e lode. Voi, però, l’avete mai vista? Vi assicuriamo che è davvero splendida!

Chi è la moglie di Pio D’Antini? Eccola: è uno schianto

È da quando hanno compiuto il loro esordio nel mondo dello spettacolo che Pio e Amedeo hanno conquistato tutti. Cosa sappiamo, però, sul loro conto? Siete curiosi, infatti, di conoscerli meglio? Come dicevamo, recentemente vi abbiamo raccontato il loro percorso scolastico, ma delle loro rispettive mogli cosa sappiamo? Spulciando il canale del buon D’Antini, ad esempio, siamo riusciti a rintracciare diversi scatti in compagnia di sua moglie. Voi l’avete mai vista? Lei si chiama Cristina Garofalo ed è una bellezza tutta mediterranea.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che i due si siano conosciuti quando erano due ragazzini. E che subito abbiano perso la testa l’uno per l’altro, non perdendosi mai di vista. Sono trascorsi quasi 20 anni dal loro primo incontro, eppure Cristina e Pio non solo continuano ad amarsi alla follia – e i loro scatti di coppia ce lo dimostrano – ma continuano a supportarsi a vicenda nella vita e nel lavoro.

Attualmente, Cristina è una mamma a tempo pieno, modella ed influencer. Ancora prima di dedicarsi a questo, però, la bella Garofalo ha tentato di sfondare nel mondo dello spettacolo. Appena arrivata a Milano – da quanto si legge sul web – sembrerebbe che la giovane abbia iniziato a posare per alcuni importanti shooting. Dopo questo momento, poi, ha preso parte a Miss Italia, aggiudicandosi la fascia di Miss Shash, e a Veline, conquistando addirittura la semifinale. Siete curiosi di vederla? Eccola qui, uno schianto:

Una coppia davvero splendida, non credete anche voi?