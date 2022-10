Monica Bellucci com’era più di 30 anni fa: la foto del passato

Oggi è tra le attrici più belle, ma avete mai visto com’era Monica Bellucci 30 anni fa? Spunta la foto del passato, com’è cambiata.

Sono tantissime le attrici che rendono unico il cinema nostrano, ma Monica Bellucci è sicuramente tra i volti più amati. Esordita in questo mondo da ragazzina, l’attrice siciliana si è fatta facilmente un nome tanto da diventare una delle attrici più apprezzati di questo panorama.

Oltre a vantare di una bravura impressionante, Monica Bellucci gode di una bellezza totalmente da invidiare. Ce lo conferma non solo una delle sue ultime apparizioni pubbliche quando – sul red carpet della 79esima edizione del Festival del Cinema – ha sfoggiato un look che non è passato assolutamente passato inosservato, ma anche questa foto del passato che abbiamo rintracciato sui social.

Ha da poco compiuto 58 anni, ma è come se Monica Bellucci fosse sempre una ragazzina. A tal proposito, vi ricordate com’era l’amata attrice siciliana circa 30 anni fa? Siamo riusciti a rintracciare una foto che la ritrae nel 1991: resterete davvero incantati dalla sua bellezza.

Com’era Monica Bellucci 30 anni fa? La foto: com’è cambiata

Proprio recentemente vi abbiamo mostrato una vecchia foto di Cristina Quaranta ai tempi di Non è la rai, ricordate? L’attuale Vippona non è affatto cambiata nel corso del tempo, ma possiamo dire lo stesso di Monica Bellucci? Ad oggi, nonostante il passare degli anni rispetto agli inizi della sua carriera, l’attrice siciliana continua ad essere tra le donne più affascinanti ed eleganti del cinema italiano, ma com’è cambiata nel corso degli anni? Grazie al profilo Instagram di Mediaset Cult, siamo riusciti a rintracciare un suo vecchio scatto del 1991. A quei tempi, come ci conferma la didascalia, l’attrice era impegnata con un’intervista a Superclassifica, spiegando il suo rapporto tra successo e bellezza.

Quello che, però, adesso vi chiediamo è: com’era Monica Bellucci 30 anni fa? Questa foto del passato rintracciata, ci fa chiaramente comprendere quanto la sua trasformazione dell’attrice siciliana sia davvero inesistente. All’epoca era una ragazzina alle prime ‘armi’, ora invece una splendida donna di successo, al di là di questo si può dire però che la Bellucci non sia affatto cambiata.

Con lunghi capelli neri ed una bellezza da invidiare, sembrerebbe che Monica Bellucci non sia affatto tra le ‘vittime’ del tempo. Siete d’accordo?